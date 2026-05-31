"Будет умолять". Новое решение ЕС по России ужаснуло Запад
Обсуждаемая в Евросоюзе заморозка потолка цен на российскую нефть свидетельствует о неэффективности санкционной политики Запада, заявил ирландский экономист и...
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Обсуждаемая в Евросоюзе заморозка потолка цен на российскую нефть свидетельствует о неэффективности санкционной политики Запада, заявил ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон."Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что Россия пойдет на эскалацию в отношении Евросоюза — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов", — написал он в соцсети X.Эксперт также указал на отсутствие у брюссельских чиновников четкого плана действий.В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение на стоимость нефти при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичный механизм для нефтепродуктов начал действовать с 5 февраля 2023 года.С 3 сентября прошлого года Евросоюз понизил предельную цену до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026 года — до 44,1 доллара.В ответ на эти меры президент Владимир Путин запретил поставки нефтепродуктов иностранным компаниям и лицам, если в контрактах используется механизм предельной цены.
