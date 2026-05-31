https://1prime.ru/20260531/sanktsii-870369815.html

"Будет умолять". Новое решение ЕС по России ужаснуло Запад

"Будет умолять". Новое решение ЕС по России ужаснуло Запад - 31.05.2026, ПРАЙМ

"Будет умолять". Новое решение ЕС по России ужаснуло Запад

Обсуждаемая в Евросоюзе заморозка потолка цен на российскую нефть свидетельствует о неэффективности санкционной политики Запада, заявил ирландский экономист и... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T23:40+0300

2026-05-31T23:40+0300

2026-05-31T23:40+0300

запад

владимир путин

ес

bloomberg

москва

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696269_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_dc4cab1f7a129455ba6cd64dcd58e8ba.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Обсуждаемая в Евросоюзе заморозка потолка цен на российскую нефть свидетельствует о неэффективности санкционной политики Запада, заявил ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон."Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что Россия пойдет на эскалацию в отношении Евросоюза — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов", — написал он в соцсети X.Эксперт также указал на отсутствие у брюссельских чиновников четкого плана действий.В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение на стоимость нефти при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичный механизм для нефтепродуктов начал действовать с 5 февраля 2023 года.С 3 сентября прошлого года Евросоюз понизил предельную цену до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026 года — до 44,1 доллара.В ответ на эти меры президент Владимир Путин запретил поставки нефтепродуктов иностранным компаниям и лицам, если в контрактах используется механизм предельной цены.

https://1prime.ru/20260531/lavrov-870369658.html

https://1prime.ru/20260531/ukraina-870369504.html

запад

москва

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, владимир путин, ес, bloomberg, москва, ближний восток