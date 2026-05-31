https://1prime.ru/20260531/tramp-870355001.html

Трамп ужесточил условия сделки по Ирану, пишут СМИ

Трамп ужесточил условия сделки по Ирану, пишут СМИ - 31.05.2026, ПРАЙМ

Трамп ужесточил условия сделки по Ирану, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану, утверждает... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T04:07+0300

2026-05-31T04:07+0300

2026-05-31T04:35+0300

мировая экономика

экономика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870355001.jpg?1780191307

ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники. Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. "Президент Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении войны с Ираном и направил предложенные изменения стране на рассмотрение, сообщили три чиновника", - пишет газета. По информации издания, пока неясно, какие именно изменения были внесены в текст соглашения, однако, по словам двух чиновников, Трампа беспокоит ряд положений, которые предусматривают разморозку иранских активов. Один из источников также отметил, что американскому лидеру не нравится то, как долго Иран отвечает на американские предложения. "Чиновник добавил, что внесенные Трампом изменения, являющиеся по сути новым, более жестким предложением, потенциально призваны ускорить процесс (переговоров - ред.), оказав давление на Иран, чтобы тот принял то рамочное соглашение, которое уже направлено на одобрение верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи", - пишет газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, new york times