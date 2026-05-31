Трамп ужесточил условия сделки по Ирану, пишут СМИ - 31.05.2026, ПРАЙМ
Трамп ужесточил условия сделки по Ирану, пишут СМИ
2026-05-31T04:07+0300
2026-05-31T04:35+0300
04:07 31.05.2026 (обновлено: 04:35 31.05.2026)
 
Трамп ужесточил условия сделки по Ирану, пишут СМИ

NYT: Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по Ирану

ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.
Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было.
"Президент Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении войны с Ираном и направил предложенные изменения стране на рассмотрение, сообщили три чиновника", - пишет газета.
По информации издания, пока неясно, какие именно изменения были внесены в текст соглашения, однако, по словам двух чиновников, Трампа беспокоит ряд положений, которые предусматривают разморозку иранских активов. Один из источников также отметил, что американскому лидеру не нравится то, как долго Иран отвечает на американские предложения.
"Чиновник добавил, что внесенные Трампом изменения, являющиеся по сути новым, более жестким предложением, потенциально призваны ускорить процесс (переговоров - ред.), оказав давление на Иран, чтобы тот принял то рамочное соглашение, которое уже направлено на одобрение верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи", - пишет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
 
