Трамп хочет уточнить детали передачи Ираном обогащенного урана, пишут СМИ - 31.05.2026, ПРАЙМ
Трамп хочет уточнить детали передачи Ираном обогащенного урана, пишут СМИ
2026-05-31T05:59+0300
2026-05-31T06:41+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
new york times
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, New York Times
05:59 31.05.2026 (обновлено: 06:41 31.05.2026)
 
Трамп хочет уточнить детали передачи Ираном обогащенного урана, пишут СМИ

Axios: Трамп хочет уточнить детали передачи обогащенного урана Ираном

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет уточнить детали передачи Вашингтону обогащенного иранского урана и формулировку пункта об открытии Ормузского пролива в проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа и осведомленный источник.
Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.
По данным портала, на данный момент проект соглашения содержит обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В рамках сделки у сторон будет 60 дней на то, чтобы договориться по вопросу иранской ядерной программы и послаблений санкций США, а главным пунктом повестки будет запас обогащенного урана Ирана и ограничение на дальнейшее обогащение. Как сообщает Axios, именно в эту часть договора Трампа хочет внести поправки.
"Речь скорее о деталях того, как США получат этот материал, (обогащенный уран - ред.) и об определении сроков", - заявил порталу высокопоставленный чиновник администрации Трампа.
По словам еще одного собеседника Axios, глава Белого дома также хочет внести поправки в формулировку пункта об открытии Ормузского пролива.
"Трампу сообщили, что иранцы вернутся с ответом примерно через три дня", - сообщает портал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНСШАВАШИНГТОНДональд ТрампNew York Times
 
 
