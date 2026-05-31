Трамп хочет уточнить детали передачи Ираном обогащенного урана, пишут СМИ - 31.05.2026, ПРАЙМ

Президент США Дональд Трамп хочет уточнить детали передачи Вашингтону обогащенного иранского урана и формулировку пункта об открытии Ормузского пролива в... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T06:41+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет уточнить детали передачи Вашингтону обогащенного иранского урана и формулировку пункта об открытии Ормузского пролива в проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа и осведомленный источник. Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану. По данным портала, на данный момент проект соглашения содержит обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В рамках сделки у сторон будет 60 дней на то, чтобы договориться по вопросу иранской ядерной программы и послаблений санкций США, а главным пунктом повестки будет запас обогащенного урана Ирана и ограничение на дальнейшее обогащение. Как сообщает Axios, именно в эту часть договора Трампа хочет внести поправки. "Речь скорее о деталях того, как США получат этот материал, (обогащенный уран - ред.) и об определении сроков", - заявил порталу высокопоставленный чиновник администрации Трампа. По словам еще одного собеседника Axios, глава Белого дома также хочет внести поправки в формулировку пункта об открытии Ормузского пролива. "Трампу сообщили, что иранцы вернутся с ответом примерно через три дня", - сообщает портал. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

