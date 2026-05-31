Движение на Транскаме закрыли до особого распоряжения из-за камнепада
2026-05-31T09:35+0300
ЦХИНВАЛ, 31 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали, которое закрыли на ночь из-за камнепада, останется закрытым "до особого распоряжения", сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии. В субботу ведомство сообщало, что дорогу закроют на ночь до 8.00 воскресенья из-за начавшегося камнепада на северной стороне Рокского тоннеля. "Транскавказская автомагистраль остается закрытой с 21.00 30 мая до особого распоряжения. На магистрали камнепад, в связи с чем невозможно обеспечить безопасность проезда транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
бизнес, россия, южная осетия, мчс
