Движение на Транскаме закрыли до особого распоряжения из-за камнепада - 31.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260531/transkam-870358121.html
Движение на Транскаме закрыли до особого распоряжения из-за камнепада
2026-05-31T09:35+0300
ЦХИНВАЛ, 31 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали, которое закрыли на ночь из-за камнепада, останется закрытым "до особого распоряжения", сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии. В субботу ведомство сообщало, что дорогу закроют на ночь до 8.00 воскресенья из-за начавшегося камнепада на северной стороне Рокского тоннеля. &quot;Транскавказская автомагистраль остается закрытой с 21.00 30 мая до особого распоряжения. На магистрали камнепад, в связи с чем невозможно обеспечить безопасность проезда транспортных средств&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
09:35 31.05.2026
 
Движение на Транскаме закрыли до особого распоряжения из-за камнепада

МЧС Южной Осетии: Транскавказскую автомагистраль закрыли до особого распоряжения

Транскавказская магистраль. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 31 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали, которое закрыли на ночь из-за камнепада, останется закрытым "до особого распоряжения", сообщает в воскресенье МЧС Южной Осетии.
В субботу ведомство сообщало, что дорогу закроют на ночь до 8.00 воскресенья из-за начавшегося камнепада на северной стороне Рокского тоннеля.

"Транскавказская автомагистраль остается закрытой с 21.00 30 мая до особого распоряжения. На магистрали камнепад, в связи с чем невозможно обеспечить безопасность проезда транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
 
