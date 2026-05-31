На Транскаме возобновили движение, закрытое из-за камнепада

Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали, которое закрывали в субботу из-за камнепада, открыто в обоих направлениях с 13.50 мск, сообщает МЧС Южной

2026-05-31T15:14+0300

ЦХИНВАЛ, 31 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта на Транскавказской автомагистрали, которое закрывали в субботу из-за камнепада, открыто в обоих направлениях с 13.50 мск, сообщает МЧС Южной Осетии. Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что Транскавказская автомагистраль, закрытая в субботу на ночь из-за камнепада, останется закрытой для передвижения транспорта "до особого распоряжения", "С 13.50 31 мая Транскавказская автомагистраль открыта для передвижения автотранспорта в обоих направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.

