Во всех аэропортах Турции появится бесплатная питьевая вода

Бесплатная питьевая вода станет доступна во всех аэропортах Турции в рамках программы по повышению комфорта пассажиров, сообщило министерство транспорта и...

2026-05-31T21:30+0300

АНКАРА, 31 мая — ПРАЙМ. Бесплатная питьевая вода станет доступна во всех аэропортах Турции в рамках программы по повышению комфорта пассажиров, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры. "Услугу бесплатной питьевой воды планируется распространить на все 58 аэропортов страны", — сообщило ведомство. По данным министерства, питьевые фонтанчики устанавливаются в наиболее востребованных пассажирами зонах, включая стойки регистрации, пункты досмотра, залы ожидания, а также зоны прилета и вылета. На данный момент оборудование уже установлено в 14 аэропортах страны. Еще в 32 аэропортах продолжаются процессы закупки, производства и монтажа необходимой инфраструктуры. Ведомство также планирует увеличить число точек доступа к питьевой воде в аэропортах с наиболее интенсивным пассажиропотоком.

