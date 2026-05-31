Во всех аэропортах Турции появится бесплатная питьевая вода
Во всех аэропортах Турции появится бесплатная питьевая вода
Бесплатная питьевая вода станет доступна во всех аэропортах Турции в рамках программы по повышению комфорта пассажиров, сообщило министерство транспорта и... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T21:30+0300
бизнес
турция
21:30 31.05.2026
 
Во всех аэропортах Турции появится бесплатная питьевая вода

Во всех аэропортах Турции будет доступна бесплатная питьевая вода

АНКАРА, 31 мая — ПРАЙМ. Бесплатная питьевая вода станет доступна во всех аэропортах Турции в рамках программы по повышению комфорта пассажиров, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры.
"Услугу бесплатной питьевой воды планируется распространить на все 58 аэропортов страны", — сообщило ведомство.
По данным министерства, питьевые фонтанчики устанавливаются в наиболее востребованных пассажирами зонах, включая стойки регистрации, пункты досмотра, залы ожидания, а также зоны прилета и вылета.
На данный момент оборудование уже установлено в 14 аэропортах страны. Еще в 32 аэропортах продолжаются процессы закупки, производства и монтажа необходимой инфраструктуры.
Ведомство также планирует увеличить число точек доступа к питьевой воде в аэропортах с наиболее интенсивным пассажиропотоком.
