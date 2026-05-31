"Киев этого добивается". Действия Украины поразили даже натовцев

Украина стремится вовлечь европейские страны в прямое столкновение с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, полковник...

2026-05-31T00:52+0300

украина

эстония

латвия

всу

нато

ес

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украина стремится вовлечь европейские страны в прямое столкновение с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо."В последнее время мы видим в Восточной Европе некую тенденцию к эскалации: <…> все эти атаки, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а также попытки Украины запускать дроны с территории Польши и Литвы. <…> При этом, кстати, использовалось и финское воздушное пространство. <…> Украинцы <…> пытаются втянуть европейцев в прямое противостояние с Россией. <…> И в итоге конфликт может расшириться. Думаю, именно этого Киев и добивается", — заявил эксперт. По его мнению, тот факт, что страны Евросоюза поставляют Киеву вооружение, обучают украинских военнослужащих и предоставляют свое воздушное пространство для атак на Россию, превращает их в агрессоров."С юридической точки зрения можно утверждать, что <…> Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия могут считаться агрессорами", — отметил Бо.На прошлой неделе российская Служба внешней разведки сообщила, что командование ВСУ готовится к проведению серии новых террористических акций на территории России. В частности, Украина планирует использовать воздушное пространство стран Прибалтики для сокращения времени подлета БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары с использованием высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотников исключительно по военным объектам и предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.

