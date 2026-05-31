"Приведет к победе". На Западе сообщили о парадоксальной ситуации на СВО - 31.05.2026, ПРАЙМ
"Приведет к победе". На Западе сообщили о парадоксальной ситуации на СВО
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Киеву необходимо заключить мир с Москвой, но Брюссель продолжает разжигать конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Почти никто из власть имущих в ЕС не считает, что прекращение конфликта отвечает интересам Европы и Украины. Но продолжение конфликта не в интересах Украины. Все заявления о том, что Украина борется за демократию, что Запад должен продолжать ее поддерживать, а Украина должна сражаться до победного конца, вряд ли приведут к победе. <…> Они не победят русских. И как сейчас ясно дают понять русские, чем упорнее Украина противостоит России, тем хуже для нее", — отметил он.

По словам Миршаймера, в создавшейся ситуации ЕС следует приложить усилия для прекращения конфликта, что будет выгоднее как для него самого, так и для Украины.

Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска нанесли ответный удар после террористических атак Украины по гражданским объектам в России. С помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования и ударных дронов были поражены военные аэродромы, а также энергетические, топливные и транспортные объекты, использовавшиеся вооруженными силами Украины .

За сутки украинские военные потеряли свыше 1320 солдат, 12 бронемашин, 75 автомобилей, восемь артиллерийских систем и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти
