"Приведет к победе". На Западе сообщили о парадоксальной ситуации на СВО
Профессор Миршаймер: ЕС и Украине следует заключить мир с Россией
© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Киеву необходимо заключить мир с Москвой, но Брюссель продолжает разжигать конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Почти никто из власть имущих в ЕС не считает, что прекращение конфликта отвечает интересам Европы и Украины. Но продолжение конфликта не в интересах Украины. Все заявления о том, что Украина борется за демократию, что Запад должен продолжать ее поддерживать, а Украина должна сражаться до победного конца, вряд ли приведут к победе. <…> Они не победят русских. И как сейчас ясно дают понять русские, чем упорнее Украина противостоит России, тем хуже для нее", — отметил он.
По словам Миршаймера, в создавшейся ситуации ЕС следует приложить усилия для прекращения конфликта, что будет выгоднее как для него самого, так и для Украины.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска нанесли ответный удар после террористических атак Украины по гражданским объектам в России. С помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования и ударных дронов были поражены военные аэродромы, а также энергетические, топливные и транспортные объекты, использовавшиеся вооруженными силами Украины .
За сутки украинские военные потеряли свыше 1320 солдат, 12 бронемашин, 75 автомобилей, восемь артиллерийских систем и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
