https://1prime.ru/20260531/ukraina-870359485.html

Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС

Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС - 31.05.2026, ПРАЙМ

Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет затруднительным, а если все-таки состоится, то приведет в кризису в... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T11:31+0300

2026-05-31T11:31+0300

2026-05-31T11:31+0300

экономика

мировая экономика

украина

европа

киев

фридрих мерц

ес

италия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg

РИМ, 31 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет затруднительным, а если все-таки состоится, то приведет в кризису в сельскохозяйственной сфере для многих стран Европы. "Все знают, включая немцев, что это очень сложно. Не только политически, но и потому, что если Украина присоединится к Европе, учитывая ее размеры и экономическую систему, это немедленно вызовет очень серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах ЕС, который никто, даже немцы, не сможет себе позволить", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.По его словам, альтернативой присоединению Киева могла бы стать организация крупной общеевропейской системы обороны, выходящей за пределы нынешних границ ЕС и включающей, помимо него и Украины, Великобританию, Норвегию и страны Балкан. "Я не думаю, что кто-то будет возражать против такой системы, потому что она защитит всех", - отметил Крозетто. При этом он назвал очевидным то, что создание такой системы будет возможно "только после достижения перемирия и мира" на Украине, В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать киевский режим в противостоянии с Москвой, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к интеграционному объединению. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.

украина

европа

киев

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, европа, киев, фридрих мерц, ес, италия