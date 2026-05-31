Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС
Министр обороны Италии Крозетто: вступление Украины в ЕС приведет к кризису в с/х сфере
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
РИМ, 31 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет затруднительным, а если все-таки состоится, то приведет в кризису в сельскохозяйственной сфере для многих стран Европы.
"Все знают, включая немцев, что это очень сложно. Не только политически, но и потому, что если Украина присоединится к Европе, учитывая ее размеры и экономическую систему, это немедленно вызовет очень серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах ЕС, который никто, даже немцы, не сможет себе позволить", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
По его словам, альтернативой присоединению Киева могла бы стать организация крупной общеевропейской системы обороны, выходящей за пределы нынешних границ ЕС и включающей, помимо него и Украины, Великобританию, Норвегию и страны Балкан.
"Я не думаю, что кто-то будет возражать против такой системы, потому что она защитит всех", - отметил Крозетто.
При этом он назвал очевидным то, что создание такой системы будет возможно "только после достижения перемирия и мира" на Украине,
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать киевский режим в противостоянии с Москвой, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к интеграционному объединению.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.