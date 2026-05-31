Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260531/ukraina-870359485.html
Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС
Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС - 31.05.2026, ПРАЙМ
Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет затруднительным, а если все-таки состоится, то приведет в кризису в... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T11:31+0300
2026-05-31T11:31+0300
экономика
мировая экономика
украина
европа
киев
фридрих мерц
ес
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
РИМ, 31 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет затруднительным, а если все-таки состоится, то приведет в кризису в сельскохозяйственной сфере для многих стран Европы. &quot;Все знают, включая немцев, что это очень сложно. Не только политически, но и потому, что если Украина присоединится к Европе, учитывая ее размеры и экономическую систему, это немедленно вызовет очень серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах ЕС, который никто, даже немцы, не сможет себе позволить&quot;, - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.По его словам, альтернативой присоединению Киева могла бы стать организация крупной общеевропейской системы обороны, выходящей за пределы нынешних границ ЕС и включающей, помимо него и Украины, Великобританию, Норвегию и страны Балкан. "Я не думаю, что кто-то будет возражать против такой системы, потому что она защитит всех", - отметил Крозетто. При этом он назвал очевидным то, что создание такой системы будет возможно "только после достижения перемирия и мира" на Украине, В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать киевский режим в противостоянии с Москвой, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к интеграционному объединению. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
украина
европа
киев
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e9420680a7497f7bb8e89eff8bf490e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, европа, киев, фридрих мерц, ес, италия
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Фридрих Мерц, ЕС, ИТАЛИЯ
11:31 31.05.2026
 
Глава Минобороны Италии предупредил о последствиях вступления Украины в ЕС

Министр обороны Италии Крозетто: вступление Украины в ЕС приведет к кризису в с/х сфере

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
РИМ, 31 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет затруднительным, а если все-таки состоится, то приведет в кризису в сельскохозяйственной сфере для многих стран Европы.

"Все знают, включая немцев, что это очень сложно. Не только политически, но и потому, что если Украина присоединится к Европе, учитывая ее размеры и экономическую систему, это немедленно вызовет очень серьезный сельскохозяйственный кризис во многих странах ЕС, который никто, даже немцы, не сможет себе позволить", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, альтернативой присоединению Киева могла бы стать организация крупной общеевропейской системы обороны, выходящей за пределы нынешних границ ЕС и включающей, помимо него и Украины, Великобританию, Норвегию и страны Балкан.
"Я не думаю, что кто-то будет возражать против такой системы, потому что она защитит всех", - отметил Крозетто.
При этом он назвал очевидным то, что создание такой системы будет возможно "только после достижения перемирия и мира" на Украине,
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать киевский режим в противостоянии с Москвой, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к интеграционному объединению.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАКиевФридрих МерцЕСИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала