"Людей пожирают". Мендель встревожилась из-за ситуации на Украине - 31.05.2026, ПРАЙМ
"Людей пожирают". Мендель встревожилась из-за ситуации на Украине
Украинские мужчины опасаются отправки на передовую сильнее, чем встречи с диким медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. | 31.05.2026, ПРАЙМ
"Людей пожирают". Мендель встревожилась из-за ситуации на Украине

Мендель: украинцы скорее рискнут встретить медведя, чем попасть на фронт

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украинские мужчины опасаются отправки на передовую сильнее, чем встречи с диким медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Так она прокомментировала опубликованное накануне сообщение Госпогранслужбы Украины о мужчине, который во время попытки незаконно попасть в Румынию забрался на дерево, спасаясь от хищника.
"Нам твердят, что все это — ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает", — написала она в соцсети X.
По словам Мендель, подобные случаи свидетельствуют о крайне тяжелом положении украинских граждан.
В последнее время ВСУ испытывают серьезный дефицит личного состава, а методы сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно становятся причиной громких скандалов и общественного недовольства.
В Сети широко распространяются видеозаписи, на которых представители ТЦК силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие.
При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации: нелегально покидают территорию Украины, поджигают здания военкоматов, скрываются дома и стараются лишний раз не появляться на улице.
