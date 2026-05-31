https://1prime.ru/20260531/ukraina-870369504.html
"Людей пожирают". Мендель встревожилась из-за ситуации на Украине
"Людей пожирают". Мендель встревожилась из-за ситуации на Украине - 31.05.2026, ПРАЙМ
"Людей пожирают". Мендель встревожилась из-за ситуации на Украине
Украинские мужчины опасаются отправки на передовую сильнее, чем встречи с диким медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T23:36+0300
2026-05-31T23:36+0300
2026-05-31T23:36+0300
украина
румыния
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украинские мужчины опасаются отправки на передовую сильнее, чем встречи с диким медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.Так она прокомментировала опубликованное накануне сообщение Госпогранслужбы Украины о мужчине, который во время попытки незаконно попасть в Румынию забрался на дерево, спасаясь от хищника."Нам твердят, что все это — ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает", — написала она в соцсети X.По словам Мендель, подобные случаи свидетельствуют о крайне тяжелом положении украинских граждан.В последнее время ВСУ испытывают серьезный дефицит личного состава, а методы сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно становятся причиной громких скандалов и общественного недовольства.В Сети широко распространяются видеозаписи, на которых представители ТЦК силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие.При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации: нелегально покидают территорию Украины, поджигают здания военкоматов, скрываются дома и стараются лишний раз не появляться на улице.
https://1prime.ru/20260531/vagenknekht-870367976.html
https://1prime.ru/20260531/konflikt-870361358.html
украина
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, румыния, владимир зеленский, всу
УКРАИНА, РУМЫНИЯ, Владимир Зеленский, ВСУ
"Людей пожирают". Мендель встревожилась из-за ситуации на Украине
Мендель: украинцы скорее рискнут встретить медведя, чем попасть на фронт
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украинские мужчины опасаются отправки на передовую сильнее, чем встречи с диким медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Так она прокомментировала опубликованное накануне сообщение Госпогранслужбы Украины
о мужчине, который во время попытки незаконно попасть в Румынию
забрался на дерево, спасаясь от хищника.
Вагенкнехт оценила конфликт на Украине в сто миллиардов евро для немцев
"Нам твердят, что все это — ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает", — написала она в соцсети X.
По словам Мендель, подобные случаи свидетельствуют о крайне тяжелом положении украинских граждан.
В последнее время ВСУ
испытывают серьезный дефицит личного состава, а методы сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно становятся причиной громких скандалов и общественного недовольства.
В Сети широко распространяются видеозаписи, на которых представители ТЦК силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие.
При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации: нелегально покидают территорию Украины, поджигают здания военкоматов, скрываются дома и стараются лишний раз не появляться на улице.
Порошенко* сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине