"Людей пожирают". Мендель встревожилась из-за ситуации на Украине

Украинские мужчины опасаются отправки на передовую сильнее, чем встречи с диким медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T23:36+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украинские мужчины опасаются отправки на передовую сильнее, чем встречи с диким медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.Так она прокомментировала опубликованное накануне сообщение Госпогранслужбы Украины о мужчине, который во время попытки незаконно попасть в Румынию забрался на дерево, спасаясь от хищника."Нам твердят, что все это — ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает", — написала она в соцсети X.По словам Мендель, подобные случаи свидетельствуют о крайне тяжелом положении украинских граждан.В последнее время ВСУ испытывают серьезный дефицит личного состава, а методы сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан регулярно становятся причиной громких скандалов и общественного недовольства.В Сети широко распространяются видеозаписи, на которых представители ТЦК силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие.При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации: нелегально покидают территорию Украины, поджигают здания военкоматов, скрываются дома и стараются лишний раз не появляться на улице.

