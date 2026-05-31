Вагенкнехт оценила конфликт на Украине в сто миллиардов евро для немцев
2026-05-31T22:33+0300
БЕРЛИН, 31 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Украине уже обошелся немецким налогоплательщикам более чем в 100 миллиардов евро, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Война на Украине уже обошлась немецким налогоплательщикам в более чем 100 миллиардов евро. Только в этом году в Киев будет направлено еще 11 миллиардов евро на военную помощь", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х. Лидер партии ССВ отметила, что к выделяемым Киеву в этом году 11 миллиардам также добавляется и кредит от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро. В приложенном к сообщению видеообращении Вагенкнехт отметила, что из выделяемых ЕС 90 миллиардов на плечи немецких налогоплательщиков лягут более 23 миллиардов евро. В этой связи Вагенкнехт указала на предложение депутата от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберта Реттгена, который заявлял, что Украине нужно выделить еще больше средств сверх согласованного кредита ЕС. "Нет, не нужно выделять еще миллиарды немецких налогоплательщиков на коррумпированное правительство (Владимира – ред.) Зеленского в Киеве", - написала глава ССВ. Вагенкнехт заявила, что правительство ФРГ должно выступить с дипломатической инициативой, направленной на завершение конфликта. Согласно заявлению лидера ССВ, канцлер Германии Фридрих Мерц и возглавляемая им партия ХДС ведут политику "против собственного народа" и должны быть отстранены от власти. "Честно говоря, Мерц - действительно лучший канцлер, который когда-либо был у Украины", - добавила Вагенкнехт в видеообращении. ЕС в декабре 2025 года решил предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Выплаты должны начаться в середине июня. Киев должен будет вернуть эти деньги, если Россия выплатит репарации.
