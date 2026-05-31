ВСУ перебрасывают на Сумский участок фронта 27-й отдельный полк НГУ

2026-05-31T00:01+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Командование ВСУ из-за колоссальных потерь в Сумской области перебрасывает на данный участок фронта 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ", - сказал собеседник агентства. По данным российских силовиков, украинское командование активно использует в Сумской области подразделения, ранее находившиеся в тыловых районах, а также военнослужащих, переброшенных из учебных центров.

