"Страшнее Чернобыля". На Западе возмутились из-за новой выходки ВСУ - 31.05.2026, ПРАЙМ
"Страшнее Чернобыля". На Западе возмутились из-за новой выходки ВСУ
AntiDiplomatico: СМИ Запада замалчивают угрозу после удара по ЗАЭС

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Западные страны фактически оправдывают действия киевского режима, преуменьшая последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Пока украинские дроны продолжают наносить удары по крупнейшей в Европе атомной электростанции — пока мир рискует столкнуться с катастрофой, куда более страшной, чем Чернобыль, — западные СМИ продолжают заниматься своим грязным делом. Они не говорят всей правды. Они не трубят о ней на каждом углу", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что удары по атомной станции являются проявлением безрассудства и терроризма. Однако западные СМИ либо ставят под сомнение российские данные, либо предпочитают не акцентировать внимание на действиях ВСУ.
"Потому что признать факты такими, какие они есть, — значит признать и неудобную истину: конфронтация с Россией давно не знает границ, а сами западные страны своей политикой превратились в соучастников", — резюмируется в публикации.
Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока № 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.

В Минобороны уточнили, что беспилотник повредил фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев пояснил, что БПЛА управляли по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной.
