МС-21 прошел программу летных испытаний на 30 процентов - 31.05.2026, ПРАЙМ
МС-21 прошел программу летных испытаний на 30 процентов
19:51 31.05.2026
 
Ядров: МС-21 прошел программу летных испытаний на 30%, SJ-100 — на 70%

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российский самолет МС-21 прошел программу летных испытаний на 30%, импортозамещенный "Суперджет" - на 70%, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"МС-21 уже прошел летных испытаний на 30%, по "Суперджету" испытания идут довольно успешно, уже проведено порядка 70% летных испытаний", - сказал Ядров в интервью ИС "Вести".
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификации самолетов ожидается в конце 2026 года.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
