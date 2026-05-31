МС-21 прошел программу летных испытаний на 30 процентов

2026-05-31T19:51+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Российский самолет МС-21 прошел программу летных испытаний на 30%, импортозамещенный "Суперджет" - на 70%, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. "МС-21 уже прошел летных испытаний на 30%, по "Суперджету" испытания идут довольно успешно, уже проведено порядка 70% летных испытаний", - сказал Ядров в интервью ИС "Вести". МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификации самолетов ожидается в конце 2026 года. SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

