Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца
2026-05-31T13:20+0300
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Самые дешевые яйца в России в апреле можно было купить в Мордовии, а самые дорогие - на Чукотке, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости. В Мордовии десяток яиц в апреле можно было купить за 80,9 рублей. Следом идет Пензенская область, где яйца в апреле в среднем стоили 87,57 рубля. Затем Башкирия и Татарстан - в обоих регионах средняя цена на яйца была на уровне 95 рублей. Ниже 100 рублей десяток яиц в апреле был также в Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Кировской, Костромской, Псковской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. Самые дорогие яйца в апреле были на Чукотке - 241,59 рубля. В Магаданской области их стоимость составила 201,23 рубля, а на Сахалине - 186,49 рубля. В среднем по России в апреле цена на яйца в апреле составила 113,85 рубля.
