https://1prime.ru/20260531/yaytsa-870360453.html

Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца

Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца - 31.05.2026, ПРАЙМ

Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца

Самые дешевые яйца в России в апреле можно было купить в Мордовии, а самые дорогие - на Чукотке, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости. | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T13:20+0300

2026-05-31T13:20+0300

2026-05-31T14:02+0300

бизнес

мордовия

башкирия

татарстан

росстат

яйца

россия

продукты

цены на продукты

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868537518_0:695:1335:1446_1920x0_80_0_0_b956ca03f05e7228f0e83a8f30e18817.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Самые дешевые яйца в России в апреле можно было купить в Мордовии, а самые дорогие - на Чукотке, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости. В Мордовии десяток яиц в апреле можно было купить за 80,9 рублей. Следом идет Пензенская область, где яйца в апреле в среднем стоили 87,57 рубля. Затем Башкирия и Татарстан - в обоих регионах средняя цена на яйца была на уровне 95 рублей. Ниже 100 рублей десяток яиц в апреле был также в Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Кировской, Костромской, Псковской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. Самые дорогие яйца в апреле были на Чукотке - 241,59 рубля. В Магаданской области их стоимость составила 201,23 рубля, а на Сахалине - 186,49 рубля. В среднем по России в апреле цена на яйца в апреле составила 113,85 рубля.

https://1prime.ru

мордовия

башкирия

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мордовия, башкирия, татарстан, росстат, яйца, россия, продукты, цены на продукты