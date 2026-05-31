Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260531/yaytsa-870360453.html
Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца
Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца - 31.05.2026, ПРАЙМ
Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца
Самые дешевые яйца в России в апреле можно было купить в Мордовии, а самые дорогие - на Чукотке, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости. | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T13:20+0300
2026-05-31T14:02+0300
бизнес
мордовия
башкирия
татарстан
росстат
яйца
россия
продукты
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868537518_0:695:1335:1446_1920x0_80_0_0_b956ca03f05e7228f0e83a8f30e18817.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Самые дешевые яйца в России в апреле можно было купить в Мордовии, а самые дорогие - на Чукотке, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости. В Мордовии десяток яиц в апреле можно было купить за 80,9 рублей. Следом идет Пензенская область, где яйца в апреле в среднем стоили 87,57 рубля. Затем Башкирия и Татарстан - в обоих регионах средняя цена на яйца была на уровне 95 рублей. Ниже 100 рублей десяток яиц в апреле был также в Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Кировской, Костромской, Псковской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. Самые дорогие яйца в апреле были на Чукотке - 241,59 рубля. В Магаданской области их стоимость составила 201,23 рубля, а на Сахалине - 186,49 рубля. В среднем по России в апреле цена на яйца в апреле составила 113,85 рубля.
https://1prime.ru
мордовия
башкирия
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868537518_0:570:1335:1571_1920x0_80_0_0_49509aa2f99696acd797838dca300fb6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мордовия, башкирия, татарстан, росстат, яйца, россия, продукты, цены на продукты
Бизнес, МОРДОВИЯ, БАШКИРИЯ, ТАТАРСТАН, Росстат, ЯЙЦА, РОССИЯ, продукты, Цены на продукты
13:20 31.05.2026 (обновлено: 14:02 31.05.2026)
 
Росстат рассказал, где в России самые дешевые яйца

Росстат: самые дешевые яйца в апреле можно было купить в Мордовии

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТорговля куриными яйцами
Торговля куриными яйцами - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Торговля куриными яйцами. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Самые дешевые яйца в России в апреле можно было купить в Мордовии, а самые дорогие - на Чукотке, свидетельствуют данные Росстата, которые изучило РИА Новости.
В Мордовии десяток яиц в апреле можно было купить за 80,9 рублей. Следом идет Пензенская область, где яйца в апреле в среднем стоили 87,57 рубля. Затем Башкирия и Татарстан - в обоих регионах средняя цена на яйца была на уровне 95 рублей.
Ниже 100 рублей десяток яиц в апреле был также в Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Кировской, Костромской, Псковской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Самые дорогие яйца в апреле были на Чукотке - 241,59 рубля. В Магаданской области их стоимость составила 201,23 рубля, а на Сахалине - 186,49 рубля.
В среднем по России в апреле цена на яйца в апреле составила 113,85 рубля.
 
БизнесМОРДОВИЯБАШКИРИЯТАТАРСТАНРосстатЯЙЦАРОССИЯпродуктыЦены на продукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала