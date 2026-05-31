https://1prime.ru/20260531/zaes-870358268.html

На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции

На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции - 31.05.2026, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции

Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T10:10+0300

2026-05-31T10:10+0300

2026-05-31T10:10+0300

происшествия

алексей лихачев

всу

запорожская аэс

росатом

россия

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898495d3eca2000cdb6dd5ab5e6c1918.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", - сказала Яшина. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.

https://1prime.ru/20260530/grossi-870353571.html

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, всу, запорожская аэс, росатом, россия, запорожская область