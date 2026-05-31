На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции
2026-05-31T10:10+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", - сказала Яшина. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
Яшина: удары ВСУ по ЗАЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов