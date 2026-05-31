Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260531/zaes-870358268.html
На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции
На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции - 31.05.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции
Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T10:10+0300
2026-05-31T10:10+0300
происшествия
алексей лихачев
всу
запорожская аэс
росатом
россия
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898495d3eca2000cdb6dd5ab5e6c1918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", - сказала Яшина. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
https://1prime.ru/20260530/grossi-870353571.html
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8ec517e48f1c7a567f9fad9ba3c367b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей лихачев, всу, запорожская аэс, росатом, россия, запорожская область
Происшествия, Алексей Лихачев, ВСУ, Запорожская АЭС, Росатом, РОССИЯ, Запорожская область
10:10 31.05.2026
 
На Запорожской АЭС предупредили о последствиях ударов ВСУ по станции

Яшина: удары ВСУ по ЗАЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", - сказала Яшина.
Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки на машинный зал ЗАЭС
Вчера, 23:57
 
ПроисшествияАлексей ЛихачевВСУЗапорожская АЭСРосатомРОССИЯЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала