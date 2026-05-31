Специалистам МАГАТЭ предоставят доступ к месту удара дрона ВСУ по ЗАЭС
2026-05-31T11:18+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предоставят доступ к месту удара дрона ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, как только позволит оперативная обстановка, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Сотрудники МАГАТЭ уведомлены о случившемся. Доступ к месту атаки будет предоставлен, как только позволит обстановка и это будет безопасно для сотрудников МАГАТЭ”, - сказала Яшина. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
