Минобороны рассказало о повреждениях на ЗАЭС в результате атаки БПЛА ВСУ - 31.05.2026, ПРАЙМ
Минобороны рассказало о повреждениях на ЗАЭС в результате атаки БПЛА ВСУ
2026-05-31T12:40+0300
2026-05-31T14:18+0300
происшествия
всу
запорожская аэс
минобороны рф
запорожская область
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Повреждение из-за удара беспилотника ВСУ фасада машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС находится в десяти метрах от реакторного зала, сообщило Минобороны России. "Тридцатого мая в 14.08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека", - говорится в сводке министерства. Жертв нет, ЗАЭС работает в штатном режиме, подчеркнуло МО.
Происшествия, ВСУ, Запорожская АЭС, Минобороны РФ, Запорожская область
12:40 31.05.2026 (обновлено: 14:18 31.05.2026)
 
Минобороны рассказало о повреждениях на ЗАЭС в результате атаки БПЛА ВСУ

МО РФ: БПЛА ВСУ повредил фасад машзала шестого блока ЗАЭС в 10 м от реакторного зала

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Энергоблоки Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Повреждение из-за удара беспилотника ВСУ фасада машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС находится в десяти метрах от реакторного зала, сообщило Минобороны России.
"Тридцатого мая в 14.08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека", - говорится в сводке министерства.
Жертв нет, ЗАЭС работает в штатном режиме, подчеркнуло МО.
 
