Минобороны рассказало о повреждениях на ЗАЭС в результате атаки БПЛА ВСУ

2026-05-31T12:40+0300

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Повреждение из-за удара беспилотника ВСУ фасада машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС находится в десяти метрах от реакторного зала, сообщило Минобороны России. "Тридцатого мая в 14.08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека", - говорится в сводке министерства. Жертв нет, ЗАЭС работает в штатном режиме, подчеркнуло МО.

