Балицкий раскрыл детали удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС
2026-05-31T14:23+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. ВСУ применили два беспилотника при атаке по транспортному цеху ЗАЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Около 03.00 ночи противник применил два беспилотных летательных аппарата по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Полностью сожжены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. Люди не пострадали, радиационный фон - в норме, идут работы по восстановлению инфраструктуры", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Балицкий: ВСУ применили два БПЛА при атаке по транспортному цеху Запорожской АЭС