https://1prime.ru/20260531/zaes-870361228.html

Балицкий раскрыл детали удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС

Балицкий раскрыл детали удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС - 31.05.2026, ПРАЙМ

Балицкий раскрыл детали удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС

ВСУ применили два беспилотника при атаке по транспортному цеху ЗАЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T14:23+0300

2026-05-31T14:23+0300

2026-05-31T14:23+0300

происшествия

запорожская область

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. ВСУ применили два беспилотника при атаке по транспортному цеху ЗАЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Около 03.00 ночи противник применил два беспилотных летательных аппарата по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Полностью сожжены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. Люди не пострадали, радиационный фон - в норме, идут работы по восстановлению инфраструктуры", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, запорожская аэс