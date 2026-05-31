Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения на ЗАЭС, нанесенные БПЛА ВСУ - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260531/zaes-870361792.html
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения на ЗАЭС, нанесенные БПЛА ВСУ
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения на ЗАЭС, нанесенные БПЛА ВСУ - 31.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения на ЗАЭС, нанесенные БПЛА ВСУ
Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку №6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате удара... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T14:44+0300
2026-05-31T15:02+0300
происшествия
газ
рф
вена
михаил ульянов
алексей лихачев
магатэ
росатом
запорожская аэс
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710854_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_1b708a03d98bba0358b3617efffa4ebd.jpg
ВЕНА, 31 мая - ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку №6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате удара украинского БПЛА в субботу, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. "Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку №6 ЗАЭС 30 мая", - написал Ульянов на странице в соцсети Х. В своем сообщении постоянный представитель также опубликовал фотографию, на которой присутствуют эксперты МАГАТЭ, осматривающие место попадания.
рф
вена
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710854_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_61f44c4b3c5b1e05bd342d352e2b6d90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, вена, михаил ульянов, алексей лихачев, магатэ, росатом, запорожская аэс, запорожская область
Происшествия, Газ, РФ, Вена, Михаил Ульянов, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом, Запорожская АЭС, Запорожская область
14:44 31.05.2026 (обновлено: 15:02 31.05.2026)
 
Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения на ЗАЭС, нанесенные БПЛА ВСУ

Постпред в Вене Ульянов: специалисты МАГАТЭ осматривают повреждения на ЗАЭС после атак ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЕНА, 31 мая - ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку №6 Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате удара украинского БПЛА в субботу, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку №6 ЗАЭС 30 мая", - написал Ульянов на странице в соцсети Х.
В своем сообщении постоянный представитель также опубликовал фотографию, на которой присутствуют эксперты МАГАТЭ, осматривающие место попадания.
 
ПроисшествияГазРФВенаМихаил УльяновАлексей ЛихачевМАГАТЭРосатомЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала