"Не могу поверить!" на Западе возмутились из-за решения по Украине

2026-05-31T07:21+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Финское общество оказалось в шоке из-за решения властей, которые разрешили визит представителей украинских радикалов из "Азова"* в государственный парламент, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Депутат Санна Антикайнен пригласила членов бригады "Азов"* посетить финский парламент. Похоже, в наше общество задумали снова интегрировать нацистов. Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна!" — воскликнул он.Эксперт также обратился к другим странам Европы, настоятельно предлагая им отстраниться от Украины. По его словам, на данный момент киевский режим стал "ямой грязи", стремящейся распространить свои нечистоты по европейским государствам.В этом месяце глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа проводит политику возрождения нацизма. Министр пояснил, что это реализуется через внедрение определенных идеологий в общественное сознание и через поддержку киевского режима, который откровенно придерживается нацистских принципов.Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова, реагируя на высказывания президента Финляндии Александра Стубба, напомнила, что во времена Второй мировой войны страна сражалась против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание лагерей на оккупированных территориях.*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

