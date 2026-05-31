Житель Волчанска рассказал, как ВСУ похищали советские награды - 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T06:35+0300

БЕЛГОРОД, 31 мая - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику, рассказал РИА Новости местный житель, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности. "Искали вначале ордена, медали военные. Только не юбилейные брали, а именно боевые награды — Второй мировой и ранее, те, что именно боевые, с номерами, они ценные. Забирали сразу. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу. А потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили: сдают, а там кто-то перепродает", — рассказал местный житель. Очевидец отметил, что украинские боевики даже взламывали гаражи и угоняли машины. Вещи могли похитить, даже если хозяева были дома. "Они хотели забрать у дедушки мотоцикл. Дедушке 72 года, но такой боевой. А тут подъехал сын. Началась возня. И стреляли под ноги сыну, пугали. Прямо в гараже. Там бетонный пол — могли пули отрикошетить. Мотоцикл остался у хозяев. Они развернулись и ушли. Потом мы узнали, что на мотоцикл был заказ", — добавил местный житель. Город Волчанск в Харьковской области был освобожден российскими войсками в конце 2025 года: 30 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.

общество , харьковская область, рф, валерий герасимов, владимир путин, вс рф