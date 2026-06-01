Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в ОАЭ - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/aeroflot-870371214.html
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в ОАЭ
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в ОАЭ - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T00:24+0300
2026-06-01T00:24+0300
бизнес
россия
дубай
москва
оаэ
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870371214.jpg?1780262675
ДУБАЙ, 1 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться раз в день. "Аэрофлот" выполнял вывозные рейсы из ОАЭ до 11 марта, после этого полеты были прекращены из-за вооруженного конфликта в регионе. Рейс SU520 отправится из Шереметьево в 07.05 в понедельник и прибудет в Дубай в 14.30 по местному времени. По данным на сайте "Аэрофлота", все билеты классов эконом и комфорт проданы. Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.
дубай
москва
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дубай, москва, оаэ, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, МОСКВА, ОАЭ, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
00:24 01.06.2026
 
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в ОАЭ

"Аэрофлот" с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в ОАЭ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУБАЙ, 1 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться раз в день.
"Аэрофлот" выполнял вывозные рейсы из ОАЭ до 11 марта, после этого полеты были прекращены из-за вооруженного конфликта в регионе.
Рейс SU520 отправится из Шереметьево в 07.05 в понедельник и прибудет в Дубай в 14.30 по местному времени. По данным на сайте "Аэрофлота", все билеты классов эконом и комфорт проданы.
Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.
 
БизнесРОССИЯДубайМОСКВАОАЭАэрофлотаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала