"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в ОАЭ
2026-06-01T00:24+0300
ДУБАЙ, 1 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с понедельника возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться раз в день.
"Аэрофлот" выполнял вывозные рейсы из ОАЭ до 11 марта, после этого полеты были прекращены из-за вооруженного конфликта в регионе.
Рейс SU520 отправится из Шереметьево в 07.05 в понедельник и прибудет в Дубай в 14.30 по местному времени. По данным на сайте "Аэрофлота", все билеты классов эконом и комфорт проданы.
Рейсы Москва - Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.
