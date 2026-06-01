https://1prime.ru/20260601/aeroflot-870386519.html

Скорректированный чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО вырос в 2,5 раза

Скорректированный чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО вырос в 2,5 раза - 01.06.2026, ПРАЙМ

Скорректированный чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО вырос в 2,5 раза

Скорректированный чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2026 года вырос в 2,5 раза к аналогичному периоду 2025 года и составил 8,8 миллиарда... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T14:37+0300

2026-06-01T14:37+0300

2026-06-01T14:37+0300

бизнес

россия

финансы

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Скорректированный чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2026 года вырос в 2,5 раза к аналогичному периоду 2025 года и составил 8,8 миллиарда рублей, сообщила группа. "Скорректированный чистый убыток Группы "Аэрофлот" за первый квартал 2026 года составил 8,8 млрд руб. против скорректированного убытка 3,4 млрд руб. за первый квартал 2025 года", - говорится в сообщении. Чистый убыток "Аэрофлота" без корректировки на курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы составил 11,9 миллиарда рублей против 26,9 миллиарда рублей прибыли годом ранее. "Выручка Группы "Аэрофлот" за первый квартал 2026 года выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достигла 201,1 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 6,1%, до 188,2 млрд руб., преимущественно за счет роста пассажирооборота", - указывает "Аэрофлот". Операционные расходы группы за исключением прочих доходов увеличились на 6,1% к 1 кварталу 2025 года и составили 209,4 миллиарда рублей, сообщил "Аэрофлот". При этом расходы на авиационное топливо остались практически на уровне первого квартала 2025 года и составили 70,4 миллиарда рублей. Однако "Аэрофлот" фиксирует рост затрат на заправку в зарубежных аэропортах, и это отразится в отчетности следующих периодов, заметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин. Группа "Аэрофлот" перевезла за первый квартал 2026 года 11,9 миллиона пассажиров, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот вырос на 6,9%, предельный пассажирооборот – на 3,3%, отмечено в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, аэрофлот