Россия нарастила экспорт водки в Азербайджан в 1,5 раза

2026-06-01T11:07+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россия за первые четыре месяца года нарастила экспорт водки в Азербайджан на 55%, показатель превысил 2,2 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за четыре месяца 2026 года Россия отправила в Азербайджан более 900 тонн водки на сумму свыше 2,2 миллиона долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 42% в весе и 55% — в деньгах", - рассказали в центре. Там отметили, что Азербайджан находится на втором месте среди крупнейших стран-импортеров водки из России, уступая Казахстану, но обгоняя Грузию. "Как минимум за последние 10 лет это самый высокий показатель экспорта водки в Азербайджан по итогам четырех месяцев календарного года", - добавили в сообщении.

