Российский рынок акций начал первые торги лета умеренным повышением - 01.06.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций начал первые торги лета умеренным повышением
Российский рынок акций начал первые торги лета умеренным повышением

Мосбиржа: рынок акций начал лето умеренным повышением, удерживаясь выше 2550 пунктов

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает лето умеренным повышением, удерживаясь выше 2550 пунктов по главному индексу, при этом серьезных поводов для развития роста по-прежнему не наблюдается после традиционно худшего для рынка месяца мая, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 13.15 мск повышается на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 2 573,51 пункта.
В частности, сильно дорожают бумаги АФК "Система" (+2,2%), "Алросы" (+1,9%), а также "Лукойла" (+1,5%) - чему может способствовать дорогая нефть, чья стоимость за баррель сорта Brent растет более чем на 3%, до 93,9 доллара.
Умеренно прибавляют в цене и бумаги "Позитива" (+0,4%). "После падения акций эмитента примерно на 15% в мае они выглядят сильно перепроданными", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
Заметно дешевеют акции ЮГК (-3,3%), "Фосагро" (-2,4%), "Ростелекома" (-0,7%), "Ленты" (-0,7%).
Поводов для покупки акций "широким фронтом" пока нет, точечных идей на сегодня тоже нет, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Может быть, они появятся в ходе работы ПМЭФ. Из позитивных новостей стоит отметить окончание мая – традиционно худшего месяца в году для рынка акций. Это окажет ему поддержку, но лишь моральную и краткосрочную", - добавляет он.
Перепроданность некоторых "фишек" и утренний отскок нефтяных котировок формируют основания для попыток отскока в начале недели и индекса Мосбиржи в рамках текущего целевого диапазона 2540-2610 пунктов, добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Мы продолжаем крайне осторожно оценивать ближайшие перспективы рынка акций - риск отката в район "круглой" отметки 2500 пунктов по индексу остается высоким", - заключает он.
 
