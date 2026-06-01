https://1prime.ru/20260601/aktsii-870384714.html

Российский рынок акций начал первые торги лета умеренным повышением

Российский рынок акций начал первые торги лета умеренным повышением - 01.06.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций начал первые торги лета умеренным повышением

Российский рынок акций начинает лето умеренным повышением, удерживаясь выше 2550 пунктов по главному индексу, при этом серьезных поводов для развития роста... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T13:37+0300

2026-06-01T13:37+0300

2026-06-01T13:37+0300

рынок

торги

индексы

сергей суверов

евгений локтюхов

мосбиржа

афк "система"

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает лето умеренным повышением, удерживаясь выше 2550 пунктов по главному индексу, при этом серьезных поводов для развития роста по-прежнему не наблюдается после традиционно худшего для рынка месяца мая, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 13.15 мск повышается на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 2 573,51 пункта. В частности, сильно дорожают бумаги АФК "Система" (+2,2%), "Алросы" (+1,9%), а также "Лукойла" (+1,5%) - чему может способствовать дорогая нефть, чья стоимость за баррель сорта Brent растет более чем на 3%, до 93,9 доллара. Умеренно прибавляют в цене и бумаги "Позитива" (+0,4%). "После падения акций эмитента примерно на 15% в мае они выглядят сильно перепроданными", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Заметно дешевеют акции ЮГК (-3,3%), "Фосагро" (-2,4%), "Ростелекома" (-0,7%), "Ленты" (-0,7%). Поводов для покупки акций "широким фронтом" пока нет, точечных идей на сегодня тоже нет, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Может быть, они появятся в ходе работы ПМЭФ. Из позитивных новостей стоит отметить окончание мая – традиционно худшего месяца в году для рынка акций. Это окажет ему поддержку, но лишь моральную и краткосрочную", - добавляет он. Перепроданность некоторых "фишек" и утренний отскок нефтяных котировок формируют основания для попыток отскока в начале недели и индекса Мосбиржи в рамках текущего целевого диапазона 2540-2610 пунктов, добавляет Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы продолжаем крайне осторожно оценивать ближайшие перспективы рынка акций - риск отката в район "круглой" отметки 2500 пунктов по индексу остается высоким", - заключает он.

https://1prime.ru/20260601/kurs-870383846.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сергей суверов, евгений локтюхов, мосбиржа, афк "система", алроса