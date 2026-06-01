Правительство ввело запрет на вывоз авиакеросина из России - 01.06.2026, ПРАЙМ
Правительство ввело запрет на вывоз авиакеросина из России
Правительство РФ ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах, говорится в сообщении кабмина.
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах, говорится в сообщении кабмина. "Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно", - говорится в сообщении. В сообщении также отметили, что правительство продолжает "работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом", а цель принятого решения - обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключения из временного запрета распространяются в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений. Правительство РФ ранее рассматривало возможность временно ограничить экспорт авиационного керосина и дизельного топлива, сообщала в мае газета РБК со ссылкой на источники. Кроме того, в России уже действует запрет на вывоз бензина для его производителей - со 2 апреля до 31 июля - и запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей, с начала года до 31 июля.
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах, говорится в сообщении кабмина.
"Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
В сообщении также отметили, что правительство продолжает "работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом", а цель принятого решения - обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Исключения из временного запрета распространяются в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.
Правительство РФ ранее рассматривало возможность временно ограничить экспорт авиационного керосина и дизельного топлива, сообщала в мае газета РБК со ссылкой на источники.
Кроме того, в России уже действует запрет на вывоз бензина для его производителей - со 2 апреля до 31 июля - и запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей, с начала года до 31 июля.
