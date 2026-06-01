Авиакомпании предложили на летний сезон 40,2 миллиона билетов

Российские авиакомпании предложили на летний сезон 40,2 миллиона билетов на рейсы по всей России, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T17:57+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российские авиакомпании предложили на летний сезон 40,2 миллиона билетов на рейсы по всей России, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. Он отметил, что в авиации накануне лета прошла основательная подготовка. "С мая по сентябрь наши авиакомпании выставили 40,2 миллиона кресел на внутренних линиях - это почти 77% от всего объема перевозок", - рассказал Никитин в преддверии ПМЭФ. По словам министра, Минтранс провел совещания с аэропортами и перевозчиками. "Все подтвердили готовность к "высокому" сезону", - резюмировал Никитин. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

