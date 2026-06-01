СМИ: банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку
2026-06-01T01:22+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российские банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка России.
"К концу 2025-го заметно увеличилась разница между суммой, которую россияне запрашивали у банков, и той, что им в итоге одобряли... В IV квартале прошлого года разрыв достиг трети: в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, а банки были готовы выдать только 4,1 миллиона", - пишет издание.
Ранее ситуация была мягче - разрыв составлял около 21%, уточняет газета. За квартал он увеличился в полтора раза, поэтому, пишут "Известия", в процессе одобрения кредита россиянам уже необходимо искать более дешевое жилье или другие источники получения денег.
"Известия": в России банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку
