https://1prime.ru/20260601/banki-870372389.html

СМИ: банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку

СМИ: банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку - 01.06.2026, ПРАЙМ

СМИ: банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку

Российские банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка России. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T01:22+0300

2026-06-01T01:22+0300

2026-06-01T01:22+0300

банки

финансы

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870372389.jpg?1780266128

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Российские банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка России. "К концу 2025-го заметно увеличилась разница между суммой, которую россияне запрашивали у банков, и той, что им в итоге одобряли... В IV квартале прошлого года разрыв достиг трети: в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, а банки были готовы выдать только 4,1 миллиона", - пишет издание. Ранее ситуация была мягче - разрыв составлял около 21%, уточняет газета. За квартал он увеличился в полтора раза, поэтому, пишут "Известия", в процессе одобрения кредита россиянам уже необходимо искать более дешевое жилье или другие источники получения денег.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, бизнес