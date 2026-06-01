Чистая процентная маржа российских банков превысила 5%

Квартальная чистая процентная маржа (ЧПМ) российских банков выросла до 5,1% с 4,6%, сообщается в обзоре Банка России.

2026-06-01T14:34+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Квартальная чистая процентная маржа (ЧПМ) российских банков выросла до 5,1% с 4,6%, сообщается в обзоре Банка России. "Квартальная чистая процентная маржа в отчетный период выросла с 4,6 до 5,1%. Динамика ЧПМ преимущественно обусловлена опережающим снижением стоимости фондирования – уменьшением процентных расходов по средствам юридических и физических лиц на фоне смягчения ДКП", - сообщается в материале "Обзор финансовой стабильности" за четвертый квартал 2025 - первый квартал 2026 года. Регулятор отмечает, что ЧПМ увеличилась в том числе у банков с более низкой маржинальностью, чем по сектору в целом (20% – по количеству, 45% – по работающим активам). При этом подверженность банков процентному риску сохраняется с учетом дисбаланса срочной структуры активов и обязательств, отмечает ЦБ. "По состоянию на 1 апреля 2026 оценка процентного гэп-риска по банковскому портфелю в рублях (снижение ЧПД) в целом по банковскому сектору на горизонте 1 года при гипотетическом росте ставок на 4 п.п. сопоставима с прошлым периодом и составляет около 2,0 – 3,7% годового чистого процентного дохода банковского сектора, около 0,7 – 1,4% капитала, примерно 0,1 – 0,2 п.п. ЧПМ", - говорится в обзоре. "По группе банков с отрицательной величиной гэп-риска соответствующая оценка составляет около 5,1 – 6,0% годового ЧПД банковского сектора. Есть банки с положительным гэп-риском на горизонте до 1 года)", - также отмечается в обзоре. "Снижение ставок может привести к снижению ЧПД этих банков (снижение ЧПД может составить до 3,1% годового ЧПД банковского сектора и около 11,1% годового ЧПД банков с положительным гэп-риском", - добавляется там.

