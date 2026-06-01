MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee - 01.06.2026, ПРАЙМ
MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee
"Полипластик" и "Сибур" локализовали производство деталей экстерьера авто Belgee в РФ

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" совместно локализовали производство крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей белорусской марки Belgee, сообщили РИА Новости в "Полипластике".
"Российские компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" реализовали совместный проект по локализации производства крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee. С мая 2026 года данные автокомпоненты изготавливаются для белорусского автопроизводителя в Калужской области из российских компаундов", - говорится в сообщении.
Для проекта были разработаны высокотехнологичные ударопрочные композиционные материалы, обладающие повышенной стойкостью к царапанию для длительного сохранения внешнего вида.
"Речь идет о выстроенной полноценной цепочке: от нашего базового полимера через компаундирование на мощностях "Полипластика" до готового крупногабаритного изделия на производстве MGC Group", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Транспорт" компании "Сибур" Анатолия Светликова.
"Это наглядно демонстрирует, что отечественная индустрия автокомпонентов переходит от стадии меморандумов к реальным серийным поставкам на конвейер", - добавил он.
В процессе создания специалисты "Полипластика" решили нетривиальную задачу: материалы необходимо было разработать так, чтобы при сохранении всех необходимых свойств готовые детали идеально стыковались с компонентами автомобиля, выпускаемыми другими производителями, с учетом возможной метамерии цвета, отмечается в сообщении.
"В горизонте нескольких лет доля российских пластиков в автомобилях белорусского автопроизводителя может достичь более 70%, отмечают производители российского полимерного сырья и компаундов", - добавляется в пресс-релизе.
По словам председателя совета директоров "Полипластика" Льва Гориловского, в портфеле компании сейчас находится почти 300 марок полимерных композитов, разработанных специально для нужд автомобилестроения, в том числе и для замены зарубежных аналогов.
