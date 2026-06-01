https://1prime.ru/20260601/belgee-870377282.html
MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee
MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee - 01.06.2026, ПРАЙМ
MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee
Компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" совместно локализовали производство крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T08:36+0300
2026-06-01T08:36+0300
2026-06-01T08:36+0300
бизнес
россия
калужская область
сибур
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849186963_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_86f0440d35da3ba1f3bdc93c9ca6d7c7.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" совместно локализовали производство крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей белорусской марки Belgee, сообщили РИА Новости в "Полипластике". "Российские компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" реализовали совместный проект по локализации производства крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee. С мая 2026 года данные автокомпоненты изготавливаются для белорусского автопроизводителя в Калужской области из российских компаундов", - говорится в сообщении. Для проекта были разработаны высокотехнологичные ударопрочные композиционные материалы, обладающие повышенной стойкостью к царапанию для длительного сохранения внешнего вида. "Речь идет о выстроенной полноценной цепочке: от нашего базового полимера через компаундирование на мощностях "Полипластика" до готового крупногабаритного изделия на производстве MGC Group", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Транспорт" компании "Сибур" Анатолия Светликова. "Это наглядно демонстрирует, что отечественная индустрия автокомпонентов переходит от стадии меморандумов к реальным серийным поставкам на конвейер", - добавил он. В процессе создания специалисты "Полипластика" решили нетривиальную задачу: материалы необходимо было разработать так, чтобы при сохранении всех необходимых свойств готовые детали идеально стыковались с компонентами автомобиля, выпускаемыми другими производителями, с учетом возможной метамерии цвета, отмечается в сообщении. "В горизонте нескольких лет доля российских пластиков в автомобилях белорусского автопроизводителя может достичь более 70%, отмечают производители российского полимерного сырья и компаундов", - добавляется в пресс-релизе. По словам председателя совета директоров "Полипластика" Льва Гориловского, в портфеле компании сейчас находится почти 300 марок полимерных композитов, разработанных специально для нужд автомобилестроения, в том числе и для замены зарубежных аналогов.
https://1prime.ru/20260526/skm--870219249.html
https://1prime.ru/20260528/lada-870285853.html
калужская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849186963_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12c3b020c0c91cfd3b9664091a7c928f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, калужская область, сибур
Бизнес, РОССИЯ, Калужская область, Сибур
MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee
"Полипластик" и "Сибур" локализовали производство деталей экстерьера авто Belgee в РФ
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" совместно локализовали производство крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей белорусской марки Belgee, сообщили РИА Новости в "Полипластике".
"Российские компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" реализовали совместный проект по локализации производства крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee. С мая 2026 года данные автокомпоненты изготавливаются для белорусского автопроизводителя в Калужской области из российских компаундов", - говорится в сообщении.
"АвтоВАЗ" представил новую модель SKM M9
Для проекта были разработаны высокотехнологичные ударопрочные композиционные материалы, обладающие повышенной стойкостью к царапанию для длительного сохранения внешнего вида.
"Речь идет о выстроенной полноценной цепочке: от нашего базового полимера через компаундирование на мощностях "Полипластика" до готового крупногабаритного изделия на производстве MGC Group", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Транспорт" компании "Сибур" Анатолия Светликова.
"Это наглядно демонстрирует, что отечественная индустрия автокомпонентов переходит от стадии меморандумов к реальным серийным поставкам на конвейер", - добавил он.
В процессе создания специалисты "Полипластика" решили нетривиальную задачу: материалы необходимо было разработать так, чтобы при сохранении всех необходимых свойств готовые детали идеально стыковались с компонентами автомобиля, выпускаемыми другими производителями, с учетом возможной метамерии цвета, отмечается в сообщении.
"В горизонте нескольких лет доля российских пластиков в автомобилях белорусского автопроизводителя может достичь более 70%, отмечают производители российского полимерного сырья и компаундов", - добавляется в пресс-релизе.
По словам председателя совета директоров "Полипластика" Льва Гориловского, в портфеле компании сейчас находится почти 300 марок полимерных композитов, разработанных специально для нужд автомобилестроения, в том числе и для замены зарубежных аналогов.
"АвтоВАЗ" раскрыл новые цвета Lada Azimut