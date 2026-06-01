https://1prime.ru/20260601/belgee-870377282.html

MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee

MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee - 01.06.2026, ПРАЙМ

MGC Group локализовали производство деталей экстерьера для авто Belgee

Компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" совместно локализовали производство крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T08:36+0300

2026-06-01T08:36+0300

2026-06-01T08:36+0300

бизнес

россия

калужская область

сибур

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849186963_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_86f0440d35da3ba1f3bdc93c9ca6d7c7.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" совместно локализовали производство крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей белорусской марки Belgee, сообщили РИА Новости в "Полипластике". "Российские компании MGC Group, группа "Полипластик" и "Сибур" реализовали совместный проект по локализации производства крупногабаритных полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee. С мая 2026 года данные автокомпоненты изготавливаются для белорусского автопроизводителя в Калужской области из российских компаундов", - говорится в сообщении. Для проекта были разработаны высокотехнологичные ударопрочные композиционные материалы, обладающие повышенной стойкостью к царапанию для длительного сохранения внешнего вида. "Речь идет о выстроенной полноценной цепочке: от нашего базового полимера через компаундирование на мощностях "Полипластика" до готового крупногабаритного изделия на производстве MGC Group", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Транспорт" компании "Сибур" Анатолия Светликова. "Это наглядно демонстрирует, что отечественная индустрия автокомпонентов переходит от стадии меморандумов к реальным серийным поставкам на конвейер", - добавил он. В процессе создания специалисты "Полипластика" решили нетривиальную задачу: материалы необходимо было разработать так, чтобы при сохранении всех необходимых свойств готовые детали идеально стыковались с компонентами автомобиля, выпускаемыми другими производителями, с учетом возможной метамерии цвета, отмечается в сообщении. "В горизонте нескольких лет доля российских пластиков в автомобилях белорусского автопроизводителя может достичь более 70%, отмечают производители российского полимерного сырья и компаундов", - добавляется в пресс-релизе. По словам председателя совета директоров "Полипластика" Льва Гориловского, в портфеле компании сейчас находится почти 300 марок полимерных композитов, разработанных специально для нужд автомобилестроения, в том числе и для замены зарубежных аналогов.

https://1prime.ru/20260526/skm--870219249.html

https://1prime.ru/20260528/lada-870285853.html

калужская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калужская область, сибур