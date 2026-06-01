В России зафиксировали минимальный уровень безработицы

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Более половины россиян (64%) заявили, что за последний месяц их близкие и знакомые не теряли работу, следует из результатов опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. В то же время 17% респондентов вспомнили, что в их окружении были максимум три человека, которые потеряли работу за минувший месяц. Аналитический центр ВЦИОМ также вычислил и представил свой индекс безработицы, демонстрирующий актуальность проблемы рынка труда. По шкале от -100 до 100 пунктов индекс безработицы в апреле 2026 года составил минус 40 пунктов. Как отметили в АЦ ВЦИОМ, чем выше и ближе к 100 значение индекса, тем выше актуальность проблемы для граждан РФ. В 2009 году индекс безработицы составлял 18 пунктов. После 2010 года показатель не поднимался выше минус 1 пункта. Всероссийский телефонный опрос проведен 13 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

