В России зафиксировали минимальный уровень безработицы - 01.06.2026, ПРАЙМ
В России зафиксировали минимальный уровень безработицы
12:09 01.06.2026
 
В России зафиксировали минимальный уровень безработицы

ВЦИОМ: индекс безработицы в апреле 2026 года составил минус 40 пунктов

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Более половины россиян (64%) заявили, что за последний месяц их близкие и знакомые не теряли работу, следует из результатов опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.
В то же время 17% респондентов вспомнили, что в их окружении были максимум три человека, которые потеряли работу за минувший месяц.
Аналитический центр ВЦИОМ также вычислил и представил свой индекс безработицы, демонстрирующий актуальность проблемы рынка труда. По шкале от -100 до 100 пунктов индекс безработицы в апреле 2026 года составил минус 40 пунктов. Как отметили в АЦ ВЦИОМ, чем выше и ближе к 100 значение индекса, тем выше актуальность проблемы для граждан РФ.
В 2009 году индекс безработицы составлял 18 пунктов. После 2010 года показатель не поднимался выше минус 1 пункта.
Всероссийский телефонный опрос проведен 13 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
