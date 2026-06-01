В Москве запустили сервис посадки в самолет по биометрии
Сервис посадки в самолет по биометрии вместо паспорта заработал в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T08:21+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сервис посадки в самолет по биометрии вместо паспорта заработал в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. Сервис посадки в самолет по биометрии в экспериментальном режиме будет работать на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой ("Шереметьево") и Санкт-Петербургом. Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать - паспорт или биометрию. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе паспорт. По итогам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий. Интерес к биометрическим технологиям также проявил аэропорт "Внуково". Аэропорт "Шереметьево" также прорабатывает введение биометрии для посадки на международные рейсы.
