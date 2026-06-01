Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве запустили сервис посадки в самолет по биометрии - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/biometriya-870376988.html
В Москве запустили сервис посадки в самолет по биометрии
В Москве запустили сервис посадки в самолет по биометрии - 01.06.2026, ПРАЙМ
В Москве запустили сервис посадки в самолет по биометрии
Сервис посадки в самолет по биометрии вместо паспорта заработал в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T08:21+0300
2026-06-01T08:21+0300
бизнес
москва
санкт-петербург
аэропорт шереметьево
аэрофлот
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866338966_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_4bd46cc23eff67134f1237c10ec0ac78.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сервис посадки в самолет по биометрии вместо паспорта заработал в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. Сервис посадки в самолет по биометрии в экспериментальном режиме будет работать на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой ("Шереметьево") и Санкт-Петербургом. Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать - паспорт или биометрию. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе паспорт. По итогам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий. Интерес к биометрическим технологиям также проявил аэропорт "Внуково". Аэропорт "Шереметьево" также прорабатывает введение биометрии для посадки на международные рейсы.
https://1prime.ru/20260526/posadka-870222785.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866338966_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d2cb24a846d28a6f50169561dd67cc88.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, санкт-петербург, аэропорт шереметьево, аэрофлот, россия
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, РОССИЯ
08:21 01.06.2026
 
В Москве запустили сервис посадки в самолет по биометрии

В аэропорту "Шереметьево" запустили сервис посадки в самолет по биометрии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сервис посадки в самолет по биометрии вместо паспорта заработал в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
Сервис посадки в самолет по биометрии в экспериментальном режиме будет работать на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой ("Шереметьево") и Санкт-Петербургом.
Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. С помощью биометрии можно будет пройти регистрацию на рейс, предполетные формальности и посадку на борт. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, что ему использовать - паспорт или биометрию. При этом пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии нужно будет иметь при себе паспорт.
По итогам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий. Интерес к биометрическим технологиям также проявил аэропорт "Внуково". Аэропорт "Шереметьево" также прорабатывает введение биометрии для посадки на международные рейсы.
Пассажиры садятся в поезд - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
РЖД хотят сократить время посадки в поезда по биометрии
26 мая, 13:14
 
БизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГаэропорт ШереметьевоАэрофлотРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала