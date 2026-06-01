Новак заявил о ежегодном росте энергопотребления дата-центров в России - 01.06.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о ежегодном росте энергопотребления дата-центров в России
2026-06-01T14:04+0300
2026-06-01T14:05+0300
россия
александр новак
цод
https://cdnn.1prime.ru/img/83438/77/834387718_0:195:3098:1938_1920x0_80_0_0_f7343d613904dfc335aee9860c2888ea.jpg
РОССИЯ, Александр Новак, ЦОД
14:04 01.06.2026 (обновлено: 14:05 01.06.2026)
 
Новак заявил о ежегодном росте энергопотребления дата-центров в России

Вице-премьер Новак: энергопотребление дата-центров в России растет ежегодно на 18%

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Ежегодно энергопотребление центров обработки данных (ЦОДов) в России растет примерно на 18%, к 2030 году их мощность достигнет 4,3 ГВт, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день текущая установленная мощность ЦОД, предназначенных для выполнения полезных вычислений, составляет 1,8 ГВт. Согласно прогнозам, к 2030 году ожидается увеличение мощности ЦОД до 4,3 ГВт. Ежегодно энергопотребление дата-центрами в России растет примерно на 18%", - написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Новак отметил, что в текущем году ключевыми игроками рынка заявлен ввод порядка 10–10,5 тысяч стойко-мест, что существенно превышает фактический результат 2025 года и во многом отражает перенос нереализованных проектов.
"Увеличение вычислительных мощностей ЦОД требует роста энергопотребления. Только крупным инвесторам ЦОД - "Сберу", "Яндексу", "Ростелекому" и "Росатому" - совокупно потребуется порядка 2 ГВт мощностей к 2030 году", - добавил он.
