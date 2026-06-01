Международный день защиты детей

Международный день защиты детей отмечается в понедельник. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T03:01+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Международный день защиты детей отмечается в понедельник. Ниже приводится справочная информация. Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила рекомендательный характер и не имела обязательной силы. ООН приняла 20 ноября 1989 года Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года. Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Указом президента РФ от 9 октября 2007 года была утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. В марте 2025 года правительство РФ утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России до 2036 года. Стратегия нацелена на решение комплекса задач, выполнение которых позволит добиться увеличения показателя рождаемости и создать условия для роста и развития детей. Одно из важных направлений – совершенствование помощи родителям, а также будущим мамам и папам. В том числе в части расширения для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшения их жилищных условий. Продолжится повышение качества и доступности медицинской помощи с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно влияющих на репродуктивное здоровье. С 1 марта 2026 года в России начинает функционировать регистр данных о беременных, что является одной из мер, предусмотренных Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю "акушерство и гинекология" в связи с беременностью. В 2019-2024 годах реализовывался национальный проект "Демография", который состоял из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100%-й доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Итогами проекта стали увеличение числа многодетных семей (их стало почти 2,5 миллиона, а число детей в них возросло на 30%), система поддержки от момента ожидания ребенка до его 17-летия (единое пособие ежемесячно получали родители свыше 10 миллионов детей), создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях (в эксплуатацию введены 1679 детских садов на 245,9 тысячи мест, более 18 тысяч мест было создано в частных дошкольных организациях). На смену "Демографии" пришел национальный проект "Семья", который продлится до 2030 года и главной целью которого является увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, укрепление семейных ценностей. В проект входят пять федеральных проектов, в том числе "Поддержка семьи", направленный на увеличение числа семей с детьми, "Многодетная семья", целью которого является увеличение числа многодетных семей, "Охрана материнства и детства". Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 1 января 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых родился первый ребенок. В феврале 2025 года программа материнского капитала была продлена до конца 2030 года. Право на получение материнского (семейного) капитала есть у граждан России, чьи рожденные или усыновленные дети также являются гражданами РФ и приобрели гражданство по факту рождения. В 2026 году его размер на первого ребенка составляет 728 921,90 рубля для семей с одним ребенком плюс 234 321,27 рубля, если появится второй. Сумма в 728 921,90 рубля предусмотрена для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее права на маткапитал у них не было; 963 243,17 рубля – для семей, где второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было. В некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребенка. Правила и условия зависят от места жительства. Среди других мер поддержки – единое пособие на детей, сумма которого определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого; выплата из маткапитала на ребенка до трех лет; ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (пособие назначается, если среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума по региону); единовременное пособие при рождении ребенка; выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С 2024 года родители сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. В 2022 году указом президента России было установлено звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации. В ноябре 2025 года президент России подписал закон "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". Им предоставляется ряд льгот, например право на внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, коммунально-бытового и торгового обслуживания, льготы по обучению и дополнительному образованию, предоставлению дополнительных отпусков. В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Документ относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России. В документе также указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей или совершаемых детьми или с их участием. В тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребления наркотиков, психотропных веществ и алкоголя. В 2024 году Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Ранее в России не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не закреплялся законодательно. Теперь же, согласно документу, многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме. Многодетным семьям гарантируются пособия и выплаты, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного образования, многодетным матерям – на досрочную страховую пенсию. По данным Росстата, на 1 января 2025 года численность детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих в РФ, составила 29 миллионов 749 тысяч человек. Численность детей в возрасте от нуля до четырех лет включительно составила 6,62 миллиона человек. Численность детей в возрасте пяти-шести лет составила 3,094 миллиона человек. В старших возрастных группах: 16,682 миллиона человек – 7-15 лет; 3,354 миллиона человек – 16-17 лет. По данным президента Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, на 2026 год детское население России составляет 31 миллион человек, или 21,4%. В декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России составил 1,374. Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". За последние десять лет в России более чем в два раза снизилась детская смертность. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, это обусловлено прежде всего снижением младенческой смертности. В июне 2025 года показатель младенческой смертности в РФ снизился до 3,7 промилле. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России отмечается положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи. По итогам 2025 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России сократилась на 6,8%. Были усыновлены или удочерены 1999 детей. Во всех случаях приемными родителями стали российские граждане. В России 2024 год был объявлен Годом семьи. Ключевыми задачами мероприятий по проведению в России Года семьи явились создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью. Одним из достижений Года семьи стал старт уникальной программы – скрининга репродуктивного здоровья женщин и мужчин с 18 до 45 лет в рамках диспансеризации. В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия.

