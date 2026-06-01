https://1prime.ru/20260601/dollar-870370779.html

Доклад: доллар на горизонте 10-15 лет превратится в мультивалютную систему

Доклад: доллар на горизонте 10-15 лет превратится в мультивалютную систему - 01.06.2026, ПРАЙМ

Доклад: доллар на горизонте 10-15 лет превратится в мультивалютную систему

Текущая доллароцентричная валютная система на горизонте 10-15 лет трансформируется в мультивалютную систему, говорится в докладе "Мир - 2026: между... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T00:18+0300

2026-06-01T00:18+0300

2026-06-01T00:18+0300

экономика

ведомости

росконгресс

swift

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870370779.jpg?1780262300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Текущая доллароцентричная валютная система на горизонте 10-15 лет трансформируется в мультивалютную систему, говорится в докладе "Мир - 2026: между столкновением и сотрудничеством", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму газетой "Ведомости" и фондом "Росконгресс". "Доллар будет слабеть, но останется значимым для расчетов. На горизонте 10–15 лет ожидается трансформация из доллароцентричной в мультивалютную систему с суверенизацией валютного и внешнеторгового регулирования", - говорится в отчете. При этом в 2026 году доля доллара в резервах мировых центробанков опустилась 58% по сравнению с 73% в 2000 году, напоминают авторы исследования. Несмотря на то, что доля доллара в расчетах, проходящих через SWIFT, в 2012–2025 годах сохранялась в интервале 40–50%, стали появляться альтернативные инструменты международных расчетов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ведомости, росконгресс, swift