Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Дубай вылетел почти с полной загрузкой
Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Дубай после трехмесячного перерыва вылетел почти с полной загрузкой, сообщила авиакомпания.
2026-06-01T08:49+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Дубай после трехмесячного перерыва вылетел почти с полной загрузкой, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ. Первый рейс SU520 Москва — Дубай вылетел сегодня утром на самолёте Boeing 737-800 с практически полной коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" в середине мая сообщил о возобновлении полетов в Дубай с 1 июня. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 один раз в сутки, а с 1 июля - два раза в сутки. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов.
