Под Тюменью восстановили электроснабжение шести населенных пунктов

2026-06-01T20:29+0300

ТЮМЕНЬ, 1 июн – ПРАЙМ. Специалисты восстановили электроснабжение шести населенных пунктов под Тюменью, которое было нарушено из-за падения вышки сотовой связи на провода и повреждений грозовым фронтом протяженного участка линии электропередачи, сообщает пресс-служба компании "Россети Тюмень". "Энергетики восстановили работу линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Нижнетавдинском округе, которая была нарушена из-за падения вышки сотовой связи на провода и повреждения протяженного участка ЛЭП грозовым фронтом. Свет вернулся в населенные пункты Нижние Тарманы, Средние Тарманы, Верхние Тарманы, Юрты-Иска, Малая и Большая Заморозовка", – говорится в сообщении. Вышка сотовой связи упала на провода после грозы в ночь с 28 на 29 мая, пояснили ситуацию РИА Новости в пресс-службе. Для восстановления электроснабжения специалистам также пришлось убрать с линии электропередачи протяженностью свыше 25 километров 37 упавших на провода из-за пределов охранной зоны деревьев, устранить 19 обрывов проводов, заменить более 40 различных элементов и пять опор ЛЭП. Также отремонтировали 48 пролетов провода и полностью заменили 200 метров линии электропередачи. Круглосуточную работу на энергообъекте, расположенном в заболоченной и лесистой местности, вели пять восстановительных бригад, большую часть пути специалисты преодолевали на снегоболотоходах.

