Под Тюменью восстановили электроснабжение шести населенных пунктов - 01.06.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260601/elektrosnabzhenie-870393309.html
Под Тюменью восстановили электроснабжение шести населенных пунктов
20:29 01.06.2026
 
ТЮМЕНЬ, 1 июн – ПРАЙМ. Специалисты восстановили электроснабжение шести населенных пунктов под Тюменью, которое было нарушено из-за падения вышки сотовой связи на провода и повреждений грозовым фронтом протяженного участка линии электропередачи, сообщает пресс-служба компании "Россети Тюмень".
"Энергетики восстановили работу линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Нижнетавдинском округе, которая была нарушена из-за падения вышки сотовой связи на провода и повреждения протяженного участка ЛЭП грозовым фронтом. Свет вернулся в населенные пункты Нижние Тарманы, Средние Тарманы, Верхние Тарманы, Юрты-Иска, Малая и Большая Заморозовка", – говорится в сообщении.
Вышка сотовой связи упала на провода после грозы в ночь с 28 на 29 мая, пояснили ситуацию РИА Новости в пресс-службе.
Для восстановления электроснабжения специалистам также пришлось убрать с линии электропередачи протяженностью свыше 25 километров 37 упавших на провода из-за пределов охранной зоны деревьев, устранить 19 обрывов проводов, заменить более 40 различных элементов и пять опор ЛЭП.
Также отремонтировали 48 пролетов провода и полностью заменили 200 метров линии электропередачи. Круглосуточную работу на энергообъекте, расположенном в заболоченной и лесистой местности, вели пять восстановительных бригад, большую часть пути специалисты преодолевали на снегоболотоходах.
