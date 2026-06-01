Энергодар остался без электроснабжения

Город атомщиков Запорожской АЭС - Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи, ведутся... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T21:24+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - ПРАЙМ. Город атомщиков Запорожской АЭС - Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи, ведутся восстановительные работы, сообщил глава администрации города Максим Пухов. "В связи с повреждениями на линиях электропередачи Энергодар временно остался без внешнего электроснабжения... Профильные службы ведут работу по оценке ситуации и восстановлению электроснабжения", - сообщил Пухов в своем канале на платформе "Макс". Критически важная инфраструктура переведена на резервные источники питания. Специалисты обеспечивают устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения, отметил он.

