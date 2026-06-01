В Ереване проходит многотысячное шествие сторонников Кочаряна

2026-06-01T00:02+0300

ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна проходит в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Шествию предшествовал митинг на площади Свободы. Акции проходят в рамках предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов 7 июня. Участники шествия идут по центральным улицам Еревана, призывая голосовать за блок "Армения". По данным опроса, проведенного ранее компанией MPG, армянским представительством Gallup International Association, оппозиционные силы суммарно обойдут на парламентских выборах в Армении партию "Гражданский договор", возглавляемую премьером страны Николом Пашиняном, если голосование состоится в следующее воскресенье.

