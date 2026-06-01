Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ереване проходит многотысячное шествие сторонников Кочаряна - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260601/erevan-870370128.html
В Ереване проходит многотысячное шествие сторонников Кочаряна
В Ереване проходит многотысячное шествие сторонников Кочаряна - 01.06.2026, ПРАЙМ
В Ереване проходит многотысячное шествие сторонников Кочаряна
Многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна проходит в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T00:02+0300
2026-06-01T00:03+0300
общество
экономика
ереван
армения
никол пашинян
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870370128.jpg?1780261380
ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна проходит в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Шествию предшествовал митинг на площади Свободы. Акции проходят в рамках предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов 7 июня. Участники шествия идут по центральным улицам Еревана, призывая голосовать за блок "Армения". По данным опроса, проведенного ранее компанией MPG, армянским представительством Gallup International Association, оппозиционные силы суммарно обойдут на парламентских выборах в Армении партию "Гражданский договор", возглавляемую премьером страны Николом Пашиняном, если голосование состоится в следующее воскресенье.
ереван
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ереван, армения, никол пашинян
Общество , Экономика, Ереван, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян
00:02 01.06.2026 (обновлено: 00:03 01.06.2026)
 
В Ереване проходит многотысячное шествие сторонников Кочаряна

В Ереване проходит многотысячное шествие сторонников Кочаряна

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна проходит в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Шествию предшествовал митинг на площади Свободы. Акции проходят в рамках предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов 7 июня.
Участники шествия идут по центральным улицам Еревана, призывая голосовать за блок "Армения".
По данным опроса, проведенного ранее компанией MPG, армянским представительством Gallup International Association, оппозиционные силы суммарно обойдут на парламентских выборах в Армении партию "Гражданский договор", возглавляемую премьером страны Николом Пашиняном, если голосование состоится в следующее воскресенье.
 
ЭкономикаОбществоЕреванАРМЕНИЯНикол Пашинян
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала