Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Торгуют смертью". Новый шаг ЕС по Украине вызвал тревогу на Западе - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/es-870396011.html
"Торгуют смертью". Новый шаг ЕС по Украине вызвал тревогу на Западе
"Торгуют смертью". Новый шаг ЕС по Украине вызвал тревогу на Западе - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Торгуют смертью". Новый шаг ЕС по Украине вызвал тревогу на Западе
ЕС
2026-06-01T23:46+0300
2026-06-01T23:46+0300
украина
владимир зеленский
ес
всу
германия
запад
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696269_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_dc4cab1f7a129455ba6cd64dcd58e8ba.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Евросоюз заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине не прекращался, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Таким образом он отреагировал на публикацию Euractiv, в которой говорилось о планах ЕС отменить режим временной защиты для украинских мужчин призывного возраста."Они помогают Владимиру Зеленскому и его боевикам торговать смертью. Когда украинцев не останется, они придут за нашими сыновьями", — написал он в соцсети X.По мнению французского политика, продолжение конфликта выгодно европейским структурам, поскольку позволяет продвигать идею создания единой "европейской армии"."Остановитесь! Больше ни одного евро, ни одного боеприпаса Украине. Нам нужен мир!" — заключил он.Во время визита в Берлин в апреле Зеленский заявил о желании вернуть из Германии украинцев призывного возраста, покинувших страну из-за нехватки военнослужащих на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту инициативу.Киевский режим продолжает сталкиваться с дефицитом личного состава в рядах ВСУ, а действия сотрудников военкоматов по принудительному задержанию граждан, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя к ним физическую силу.
https://1prime.ru/20260601/ukraina-870395864.html
https://1prime.ru/20260601/zelenskiy-870395703.html
украина
германия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696269_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_25b1a459e9fac634ae0aa511a32aa1e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, ес, всу, германия, запад, фридрих мерц
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, ВСУ, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Фридрих Мерц
23:46 01.06.2026
 
"Торгуют смертью". Новый шаг ЕС по Украине вызвал тревогу на Западе

Филиппо: Евросоюз заинтересован в продолжении конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕС
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Евросоюз заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине не прекращался, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Таким образом он отреагировал на публикацию Euractiv, в которой говорилось о планах ЕС отменить режим временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Вчера, 23:45
"Они помогают Владимиру Зеленскому и его боевикам торговать смертью. Когда украинцев не останется, они придут за нашими сыновьями", — написал он в соцсети X.
По мнению французского политика, продолжение конфликта выгодно европейским структурам, поскольку позволяет продвигать идею создания единой "европейской армии".
"Остановитесь! Больше ни одного евро, ни одного боеприпаса Украине. Нам нужен мир!" — заключил он.
Во время визита в Берлин в апреле Зеленский заявил о желании вернуть из Германии украинцев призывного возраста, покинувших страну из-за нехватки военнослужащих на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту инициативу.
Киевский режим продолжает сталкиваться с дефицитом личного состава в рядах ВСУ, а действия сотрудников военкоматов по принудительному задержанию граждан, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя к ним физическую силу.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
"Требовали закончить". В США сделали тревожное заявление о Зеленском
Вчера, 23:43
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийЕСВСУГЕРМАНИЯЗАПАДФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала