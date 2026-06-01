"Торгуют смертью". Новый шаг ЕС по Украине вызвал тревогу на Западе
Филиппо: Евросоюз заинтересован в продолжении конфликта на Украине
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Евросоюз заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине не прекращался, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Таким образом он отреагировал на публикацию Euractiv, в которой говорилось о планах ЕС отменить режим временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.
"Они помогают Владимиру Зеленскому и его боевикам торговать смертью. Когда украинцев не останется, они придут за нашими сыновьями", — написал он в соцсети X.
По мнению французского политика, продолжение конфликта выгодно европейским структурам, поскольку позволяет продвигать идею создания единой "европейской армии".
"Остановитесь! Больше ни одного евро, ни одного боеприпаса Украине. Нам нужен мир!" — заключил он.
Во время визита в Берлин в апреле Зеленский заявил о желании вернуть из Германии украинцев призывного возраста, покинувших страну из-за нехватки военнослужащих на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту инициативу.
Киевский режим продолжает сталкиваться с дефицитом личного состава в рядах ВСУ, а действия сотрудников военкоматов по принудительному задержанию граждан, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя к ним физическую силу.