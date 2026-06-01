"Торгуют смертью". Новый шаг ЕС по Украине вызвал тревогу на Западе

2026-06-01T23:46+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Евросоюз заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине не прекращался, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Таким образом он отреагировал на публикацию Euractiv, в которой говорилось о планах ЕС отменить режим временной защиты для украинских мужчин призывного возраста."Они помогают Владимиру Зеленскому и его боевикам торговать смертью. Когда украинцев не останется, они придут за нашими сыновьями", — написал он в соцсети X.По мнению французского политика, продолжение конфликта выгодно европейским структурам, поскольку позволяет продвигать идею создания единой "европейской армии"."Остановитесь! Больше ни одного евро, ни одного боеприпаса Украине. Нам нужен мир!" — заключил он.Во время визита в Берлин в апреле Зеленский заявил о желании вернуть из Германии украинцев призывного возраста, покинувших страну из-за нехватки военнослужащих на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту инициативу.Киевский режим продолжает сталкиваться с дефицитом личного состава в рядах ВСУ, а действия сотрудников военкоматов по принудительному задержанию граждан, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной скандалов и протестов. В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя к ним физическую силу.

