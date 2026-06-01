ЕС ищет способы помочь Euroclear после решения российского суда, пишут СМИ - 01.06.2026, ПРАЙМ
ЕС ищет способы помочь Euroclear после решения российского суда, пишут СМИ
11:10 01.06.2026 (обновлено: 11:11 01.06.2026)
 
ЕС ищет способы помочь Euroclear после решения российского суда, пишут СМИ

Блумберг: ЕС обсуждает варианты помощи Euroclear после решения Арбитражного суда Москвы

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Евросоюз начал обсуждать варианты помощи крупнейшему европейскому депозитарию Euroclear после того, как Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с Euroclear, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Позднее суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения. Адвокат Euroclear сообщил об обжаловании решения по иску ЦБ РФ.
"ЕС находится на ранних этапах оценки способов помочь клиринговой палате Euroclear после решения московского суда, которое позволяет Центробанку России потенциально изъять ее активы", - передает агентство.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
