Кассацию "Альфа-Капитала" на отказ в иске к Euroclear отложили
2026-06-01T11:44+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 7 июля рассмотрение кассационной жалобы крупной управляющей компании "Альфа-Капитал" на судебные акты двух инстанций, отказавших ей в иске к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 319,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснила председательствующая судья, слушания откладываются в ожидании формирования Верховным судом РФ практики по таким делам. В иске, поданном в интересах 150 тысяч клиентов управляющей компании, заявлены требования о взыскании убытков в размере стоимости более 3 тысяч заблокированных ответчиком из-за санкций ценных бумаг. Сумма иска складывается из около 184,8 миллиарда рублей стоимости бумаг клиентов, находящихся в доверительном управлении, и около 134,6 миллиарда рублей стоимости бумаг, входящих в составе имущества паевых инвестиционных фондов, которыми управляет истец.
