Кассацию УК "Первая" на отказ в иске к Euroclear отложили

2026-06-01T11:53+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 22 июля рассмотрение кассационной жалобы АО "Управляющая компания "Первая" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с бельгийского Euroclear Bank более 1,5 миллиарда долларов, более 110,1 миллиона евро, более 1,6 миллиарда рублей и менее значительных сумм еще в девяти валютах, а в сумме - порядка 130 миллиардов рублей по текущему курсу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В этом иске УК "Первая" попросила взыскать с Euroclear убытки в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг. Как пояснили стороны в суде, номинированные в разных валютах бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария в депозитарии ответчика из-за международных санкций.

