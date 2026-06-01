Кассацию УК "Первая" на отказ в иске к Euroclear отложили - 01.06.2026, ПРАЙМ
Кассацию УК "Первая" на отказ в иске к Euroclear отложили
2026-06-01T11:53+0300
финансы
бизнес
банки
euroclear bank
ук "первая"
euroclear
Финансы, Бизнес, Банки, Euroclear Bank, УК "Первая", Euroclear
Кассацию УК "Первая" на отказ в иске к Euroclear отложили

Суд отложил на 22 июля кассацию УК "Первая" на отказ в иске к Euroclear на 130 млрд рублей

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 22 июля рассмотрение кассационной жалобы АО "Управляющая компания "Первая" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с бельгийского Euroclear Bank более 1,5 миллиарда долларов, более 110,1 миллиона евро, более 1,6 миллиарда рублей и менее значительных сумм еще в девяти валютах, а в сумме - порядка 130 миллиардов рублей по текущему курсу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В этом иске УК "Первая" попросила взыскать с Euroclear убытки в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг.
Как пояснили стороны в суде, номинированные в разных валютах бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария в депозитарии ответчика из-за международных санкций.
ЕС ищет способы помочь Euroclear после решения российского суда, пишут СМИ
ФинансыБизнесБанкиEuroclear BankУК "Первая"Euroclear
 
 
