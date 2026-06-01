Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Euroclear попросил приостановить исполнение решения по иску ЦБ - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/euroclear-870388554.html
Euroclear попросил приостановить исполнение решения по иску ЦБ
Euroclear попросил приостановить исполнение решения по иску ЦБ - 01.06.2026, ПРАЙМ
Euroclear попросил приостановить исполнение решения по иску ЦБ
Бельгийский Euroclear Bank просит Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в деле по иску Банка... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T15:34+0300
2026-06-01T15:34+0300
финансы
банки
россия
москва
украина
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg
МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Бельгийский Euroclear Bank просит Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в деле по иску Банка России о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Соответствующие ходатайства 29 мая поступили в суд апелляционной инстанции. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения. Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
https://1prime.ru/20260601/euroclear--870381191.html
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c3351c3265a21d5cc20a8f22f2ea905.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, украина, euroclear
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Euroclear
15:34 01.06.2026
 
Euroclear попросил приостановить исполнение решения по иску ЦБ

Euroclear попросил приостановить исполнение решения по иску ЦБ о взыскании 200 млрд евро

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Бельгийский Euroclear Bank просит Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в деле по иску Банка России о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие ходатайства 29 мая поступили в суд апелляционной инстанции.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Флаг ЕС - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
ЕС ищет способы помочь Euroclear после решения российского суда, пишут СМИ
11:10
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАУКРАИНАEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала