https://1prime.ru/20260601/euroclear-870389630.html

Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ в разделении требований ЦБ

Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ в разделении требований ЦБ - 01.06.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ в разделении требований ЦБ

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об отказе в выделении части требований Банка России | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T16:53+0300

2026-06-01T16:53+0300

2026-06-01T16:53+0300

финансы

банки

москва

украина

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg

МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об отказе в выделении части требований Банка России в отдельное производство в деле по иску ЦБ к бельгийскому депозитарию о взыскании порядка 200 миллиардов евро, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. До этого, 20 апреля, суд отклонил ходатайство Euroclear о выделении части требований истца в отдельное производство. Какие именно требования хотел выделить ответчик, не уточняется. Ранее ЦБ пояснял, что величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению. Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

https://1prime.ru/20260528/euroclear-870285668.html

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, украина, euroclear