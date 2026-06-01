Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ в разделении требований ЦБ - 01.06.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ в разделении требований ЦБ
2026-06-01T16:53+0300
16:53 01.06.2026
 
Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ в разделении требований ЦБ

Суд в Москве отклонил апелляцию Euroclear на отказ в разделении требований Банка России

МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об отказе в выделении части требований Банка России в отдельное производство в деле по иску ЦБ к бельгийскому депозитарию о взыскании порядка 200 миллиардов евро, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
До этого, 20 апреля, суд отклонил ходатайство Euroclear о выделении части требований истца в отдельное производство. Какие именно требования хотел выделить ответчик, не уточняется. Ранее ЦБ пояснял, что величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению. Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
ЦБ может арестовать активы Euroclear, заявил юрист
28 мая, 13:36
 
