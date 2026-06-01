"Просто поражает". На Западе выступили с угрозами в адрес стран Прибалтики - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Просто поражает". На Западе выступили с угрозами в адрес стран Прибалтики
00:54 01.06.2026 (обновлено: 00:55 01.06.2026)
 
"Просто поражает". На Западе выступили с угрозами в адрес стран Прибалтики

Профессор Сакс: поведение балтийских стран в отношении России неприемлемо

МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Действия прибалтийских стран в отношении России выходят за пределы допустимого, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс..

"Риторика из стран Балтии о возможных ударах по Калининграду или о готовности стать базой для атак дронов на Россию просто поражает. Такое поведение абсолютно недопустимо в ядерную эпоху. Это невероятно безответственно, это полное пренебрежение жизнями — и вашей, и моей, и всех остальных на планете. Это действительно ошеломляет. Я возлагаю основную ответственность на Европу. Она не проявила ни малейшего интереса, ни малейшей способности вести хоть какую-то дипломатию — кроме как жаловаться, когда США и Россия разговаривают", — заявил профессор.

По его словам, Европе следует предпринять меры для снижения напряженности.

"Европе стоит начать, прежде всего, с извинений или хотя бы с выражения соболезнований по поводу атаки на Старобельск — и с попытки понять, что именно произошло. <…> Нам нужны человечность, честность, порядочность, уважительный разговор. А не новая волна воинственной риторики и ненависти", — отметил аналитик.
Неделю назад глава литовского МИД Кястутис Будрис выступил с заявлением, что страны Балтии располагают достаточными силами для уничтожения российских баз ПВО в Калининградской области.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.
