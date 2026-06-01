https://1prime.ru/20260601/evropa-870373386.html

"Чтобы воевать с Россией". На Западе сделали резкое заявление по Украине

"Чтобы воевать с Россией". На Западе сделали резкое заявление по Украине - 01.06.2026, ПРАЙМ

"Чтобы воевать с Россией". На Западе сделали резкое заявление по Украине

Европейский союз вместе с Великобританией надеются на вовлечение США в непосредственное противостояние с Россией после ухода Дональда Трампа с поста президента, | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T03:06+0300

2026-06-01T03:06+0300

2026-06-01T03:08+0300

европа

украина

сша

дональд трамп

нато

мид рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Европейский союз вместе с Великобританией надеются на вовлечение США в непосредственное противостояние с Россией после ухода Дональда Трампа с поста президента, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал Аластер Крук.У меня такое ощущение, что европейцы все поставили на Украину. Она стала смыслом существования Брюсселя. <…> Все крутится вокруг Украины, для них существует только Украина. Но <…> у Европы нет ни денег, ни боеприпасов, чтобы воевать с Россией. Так в чем тогда смысл, кроме как готовиться к этому? Мне кажется, в Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со сцены. <…> Европейцы фантазируют о том, как они покажут США, что Россия слаба, чтобы потом можно было привлечь их к участию в конфликте", — отметил он.Крук также отметил, что действия европейских стран противоречат их собственным интересам."Король Карл сказал, выступая в Конгрессе США, <…> что теперь Америка должна вместе с Европой готовиться к войне с Россией. Я не понимаю, <…> почему это вообще должно быть в интересах Европы?" — подчеркнул аналитик.Последние годы отмечены повышенной активностью НАТО у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, обосновывая это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу увеличения военных сил НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от политики милитаризации континента.

https://1prime.ru/20260530/ukraina-870340314.html

европа

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, сша, дональд трамп, нато, мид рф, россия