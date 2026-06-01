"Чтобы воевать с Россией". На Западе сделали резкое заявление по Украине
Аналитик Крук: Европа рассчитывает втянуть США в конфликт с Россией
МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Европейский союз вместе с Великобританией надеются на вовлечение США в непосредственное противостояние с Россией после ухода Дональда Трампа с поста президента, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал Аластер Крук.
У меня такое ощущение, что европейцы все поставили на Украину. Она стала смыслом существования Брюсселя. <…> Все крутится вокруг Украины, для них существует только Украина. Но <…> у Европы нет ни денег, ни боеприпасов, чтобы воевать с Россией. Так в чем тогда смысл, кроме как готовиться к этому? Мне кажется, в Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со сцены. <…> Европейцы фантазируют о том, как они покажут США, что Россия слаба, чтобы потом можно было привлечь их к участию в конфликте", — отметил он.
Крук также отметил, что действия европейских стран противоречат их собственным интересам.
"Король Карл сказал, выступая в Конгрессе США, <…> что теперь Америка должна вместе с Европой готовиться к войне с Россией. Я не понимаю, <…> почему это вообще должно быть в интересах Европы?" — подчеркнул аналитик.
Последние годы отмечены повышенной активностью НАТО у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, обосновывая это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу увеличения военных сил НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада от политики милитаризации континента.
