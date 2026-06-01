"Они это сделали". На Западе сделали неожиданное заявление о роли России - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Они это сделали". На Западе сделали неожиданное заявление о роли России
2026-06-01T04:33+0300
2026-06-01T04:34+0300
запад
европа
восточная европа
нато
россия
украина
МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Россия противодействует колониальному расширению Западной Европы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."Европа сегодня уже не играет особой роли ни в сфере современных технологий, ни в сфере современной финансовой системы. И что делает Европа в своем упадке? Отчаянную попытку колониального расширения в Восточной Европе. Вот почему им пришлось расширить НАТО и взять все страны, раньше входившие в Варшавский договор. Они обещали этого не делать, но все равно это сделали. А теперь их мечта — Украина. А русские говорят: нет, мы не согласны. Русские останавливают колониализм Западной Европы", — заявил профессор.Пир этом он отметил, что в западных странах широко распространен совершенно ложное представление о России и ее действиях."У действий России есть объяснение, отличное от фантазий о каком-то расширении, которое ей не нужно и не выгодно. Хочу напомнить, если кто-то забыл: Россия — самая большая страна на планете по территории, и у нее есть все мыслимые ресурсы", — добавил Вольф.Москва неоднократно заявляла, что НАТО нацелена на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
