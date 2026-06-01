Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое решение Европы в отношении России вызвало недоумение на Западе - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/evropa-870388752.html
Новое решение Европы в отношении России вызвало недоумение на Западе
Новое решение Европы в отношении России вызвало недоумение на Западе - 01.06.2026, ПРАЙМ
Новое решение Европы в отношении России вызвало недоумение на Западе
Планы Европы заморозить потолок цен на нефть из России говорят о серьезных ошибках Брюсселя, пишет L’Antidiplomatico. "Обещав энергетическую независимость и... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T15:48+0300
2026-06-01T15:49+0300
европа
запад
владимир путин
брюссель
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83509/24/835092443_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_d3fdab66baa2f60e91161525d37a8fcb.jpg
МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Планы Европы заморозить потолок цен на нефть из России говорят о серьезных ошибках Брюсселя, пишет L’Antidiplomatico. "Обещав энергетическую независимость и стабильность цен, Брюссель сегодня сталкивается с более сложной реальностью, в которой политический выбор, принятый против России, продолжает оказывать существенное побочное воздействие на сами европейские экономики", — говорится в публикации.В материале отмечается, что энергетический кризис, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, снова подчеркивает хрупкость энергетической стратегии Европейского Союза.Вчера агентство Bloomberg писало, что ЕС планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на этом уровне. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара.В ответ на действия Запада Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
https://1prime.ru/20260530/merts-870344128.html
https://1prime.ru/20260531/rossiya-870362728.html
европа
запад
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83509/24/835092443_522:0:3253:2048_1920x0_80_0_0_c3e635eade60a14152307d5c317b793f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, запад, владимир путин, брюссель, ес, в мире
ЕВРОПА, ЗАПАД, Владимир Путин, Брюссель, ЕС, В мире
15:48 01.06.2026 (обновлено: 15:49 01.06.2026)
 
Новое решение Европы в отношении России вызвало недоумение на Западе

AD: планы ЕС заморозить потолок цен на нефть из РФ говорят об ошибках Брюсселя

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Планы Европы заморозить потолок цен на нефть из России говорят о серьезных ошибках Брюсселя, пишет L’Antidiplomatico.

"Обещав энергетическую независимость и стабильность цен, Брюссель сегодня сталкивается с более сложной реальностью, в которой политический выбор, принятый против России, продолжает оказывать существенное побочное воздействие на сами европейские экономики", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Вчерашнее заявление Мерца о России шокировало журналиста
30 мая, 09:45
В материале отмечается, что энергетический кризис, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, снова подчеркивает хрупкость энергетической стратегии Европейского Союза.

Вчера агентство Bloomberg писало, что ЕС планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России.

Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на этом уровне. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.

С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара.

В ответ на действия Запада Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
Здание конгресса США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
"Самое время". Заявление сенатора о России поразило США
Вчера, 16:01
 
ЕВРОПАЗАПАДВладимир ПутинБрюссельЕСВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала