Новое решение Европы в отношении России вызвало недоумение на Западе

2026-06-01T15:48+0300

МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Планы Европы заморозить потолок цен на нефть из России говорят о серьезных ошибках Брюсселя, пишет L’Antidiplomatico. "Обещав энергетическую независимость и стабильность цен, Брюссель сегодня сталкивается с более сложной реальностью, в которой политический выбор, принятый против России, продолжает оказывать существенное побочное воздействие на сами европейские экономики", — говорится в публикации.В материале отмечается, что энергетический кризис, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке, снова подчеркивает хрупкость энергетической стратегии Европейского Союза.Вчера агентство Bloomberg писало, что ЕС планирует на время заморозить потолок цен на нефть из России.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на этом уровне. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара.В ответ на действия Запада Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.

